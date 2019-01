Spass

Der alkoholfreie Januar kann auch cool sein



So cool ist es WIRKLICH, im Januar auf Alkohol zu verzichten 🤔😂

Präsentiert von

Dürfen wir raten? Die Hälfte deiner Freunde macht einen alkoholfreien Januar und kann deswegen nicht raus zum Spielen kommen. Oder vielleicht gehörst du ja selber zu den Abstinentlern?

Und das ist okay so. Denn wie heisst es so schön? Man kann auch ohne Alkohol Spass haben.

Und cool sein sowieso ...

