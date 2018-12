Spass

Weihnachten

15 Pechvögel, die schlimmere Weihnachten erleben mussten als du

Weihnachten ist nur so lange fröhlich, bis man in einen Seifenhummer beisst, weil man es für Schokolade hält. Oder bis du deinen Glastisch zerbrichst und dein ganzes Abendessen auf dem Boden landet. Das gute am Internet ist jedoch, dass man immer jemanden findet, der es schlechter hat als man selber. Wir haben eine Liste mit Fotos von Leuten zusammengestellt, die deine Weihnachten richtig gut aussehen lassen.

Danke, Tante!

Tante Marie schickt uns jedes Jahr kleine, handgemachte Hummer aus Schokolade. Diese Jahr sind sie aus Seife. Rate mal, wie ich es herausgefunden habe?

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Merry Christmas!

Vielleicht hätten wir keine Fisch-Kugel an den Baum hängen sollen.

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

F***, das war es mit dem Weihnachtsessen

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Meine Eltern haben meiner Frau einen Weihnachtsstrumpf gebastelt

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Nächstes Jahr gibt es die Geschenke NACH dem Essen

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Mist!

Ich bin auf das Dach gestiegen, um die Weihnachtsbeleuchtung anzubringen, während hinter mir das passiert ist:

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Die Festtage beginnen mit bodenlosem Eierlikör

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Upps, ich hab was im Ofen vergessen...

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Meine Frau will nächstes Jahr keinen echten Baum mehr in der Wohnung

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Hust!

Haben den Speck in den Ofen gelegt, damit der Hund nicht ran geht. Leider lag der Speck auf einer Schale aus Plastik. Später wollten wir dann den Ofen für den Truthahn vorheizen...

Er liest halt nicht so gerne

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Geniesst eure speziellen Weihnachtswaffeln, Kinder!

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Wenn das Geschenk direkt im WC landet

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Lass uns dieses Jahr Weihnachten überspringen!

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

Wenn du dich nur so halb über dein Geschenk freuen kannst

Bild: https://www.boredpanda.com/funny-christmas-fails/

