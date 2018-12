Spass

Weihnachten

Die besten Weihnachtspullis für die Adventszeit



Noch kein Advents-Outfit? Hier die Crème de la Crème unter den Weihnachtspullis 😂

Zuerst in den USA, nun auch hierzulande: Es schleicht sich der Trend ein, in der Adventszeit in semi-lustigen Weihnachtspullis umherzuwatscheln. Hier ein dringend nötiges Best-of der Kategorie «Christmas Sweaters».

Gleich zu Beginn gilt es, sich auf den eigentlichen Grund des Festes zu besinnen: Bild: imgur

Entweder subtil ... Bild: imgur

... oder auffordernd. Bild: reddit

Oder die Zelebrierung dessen, was Weihnachten tatsächlich für uns bedeutet: Christbaum transportieren ... Bild: imgur

... Diskussionen beim Weihnachtsessen anzetteln ... Bild: reddit

... generell zu viel essen ... Bild: reddit

... Nächstenliebe ausüben ... Bild: imgur

... noch mehr Nächstenliebe ausüben ... Bild: reddit

... eigentlich auch Nächstenliebe ganz generell – auch wenn man sich selbst am nächsten ist ... Bild: imgur

... brav sein, weil wir nicht erst seit der NSA das ganze Jahr beobachtet werden ... Bild: reddit

... und Haifische ehren. Klassiker. Bild: reddit

Auch eine Hommage an Gandalf darf nicht fehlen. Bild: imgur

Oder an Kim Kardashian. Bild: imgur

Oder an Miley Cyrus. Bild: reddit

Oder an das Doge-Meme. Bild: imgur

Oder an Putin. Bild: imgur

Oder an «The Jingle Bell Rock». Bild: reddit

Oder an die Massenphase. Bild: reddit

Oder an Kryptowährungen (gell, Patrick Toggweiler!) Bild: hodlmoon

Oder an Shia LaBeoufs inspirierende Motivationsrede. Bild: imgur

Oder natürlich an die PlayStation. Bild: reddit

Ebenfalls nie verkehrt ist der möglichst penetrante Hipster-Look. Bild: imgur

Auch nie falsch in dieser Jahreszeit: ehrliche Worte. Bild: imgur

Zudem darf in der Adventszeit auch gerne mal mit Statussymbolen geprotzt werden. Bild: imgur

Hier sehen wir ein Beispiel aus der Kategorie «Nicht schlecht, aber auch nicht unverstörend»: Bild: reddit

Und wenn die Weihnachtszeit nicht so deins ist, aber alle wollen, dass du beim Weihnachtspulli-Hype mitmachst: Bild: imgur

Oder falls du die Weihnachtszeit wirklich nicht magst: Bild: imgur

Bonus

Und wie man unter Millennials sagt: Litte Weihnachtszeit euch allen gif: imgur

(jdk)

Wenn du dir Playmobil wünschst und einen Malblock bekommst – oder: Wie die watson-Redaktion enttäuscht wurde Video: watson

Ihr müsst unbedingt Christmas-Vodka probieren! (Denn der verschafft zwischenzeitliche Stresslinderung.)

Abonniere unseren Newsletter