5 Regeln, wie man sich im Winter verhalten soll. Oder auch nicht.

Kurze Tage, eisige Bisen, pflotschiger Schnee. Damit diese ganze Sache nicht noch anstrengender wird, sollten wir uns im Winter wenigstens korrekt verhalten.

Konversation übers Wetter ist auch im Winter das A und O menschlicher Koexistenz. Gerade im Winter bietet sich da eine breite Palette an kontroversen Themen an.

Rede konstant übers Winter-Wetter. Denn nichts interessiert andere Menschen mehr, als dein ganz persönliches Verhältnis zu den gegebenen Witterungsbedingungen.

Wie der perfekte Winter-Monolog aufgebaut ist: Bild: watson / shutterstock

Daraus folgt: Bediene das Verlangen deiner Mitmenschen nach deiner persönlichen Beziehung zur momentanen Wetterlage – und zwar konstant.

Ebenfalls in puncto Konversation bietet sich der saisonale Klassiker «Krankheitsgeschichten für jedermann» an. Ist jemand auch nur unmittelbar davor, krank zu werden, so wird nicht unhöflich mit «Ohje, gute Besserung, mein Kind» geantwortet.

Der Anstand verlangt stattdessen von dir, dass du darauf verweist, wie viele dir bekannten Menschen sonst noch krank sind, wie lange sie krank waren/sind, wie mies es denjenigen ging/geht und dass deine Anwesenheit bei einer allfälligen Bestattung im Zuge der Erkältung natürlich eine Selbstverständlichkeit wäre.

Visuelle Darstellung dieser Benimm-Regel: Gif: watson / imgur

Daraus folgt: Lass kränkelnde Mitmenschen daran teilhaben, wie krank alle in deinem Umfeld bereits sind

Ein beinahe noch grundlegenderer Bestandteil des zivilisierten Beisammenseins ist die Verkündigung und mediale Verbreitung von gewaltigen Naturphänomenen. Wer seine Mitmenschen über solche in investigativer Manier aufklärt, hat getrost einen Platz ganz tief im Herzen aller verdient.

Bild: watson / unsplash/ imgur

Klar ist, dass die Abwesenheit von Facebook, Instagram und Co. auf deinem Handy nicht vor deiner Meldepflicht schützt. Jede und jeder soll seinen Teil dazu beitragen.

Genau darum ist es wichtig: Bild: watson / shutterstock

Daraus folgt: Melde jede gefallene Schneeflocke, damit es ja niemand verpasst.

In puncto Winter wissen wir ja bereits:

Fällt vom Himmel etwas Schnee, verspätet ist die SBB.





Die daraus entwickelte Traditionssportart SBBB (SBB-Bashing) erfreut sich einem hohen Ansehen und sollte bezüglich Prestige nicht unterschätzt werden. Der gesellschaftliche Stellenwert ist gar so gross, dass ein Partizipieren daran einfach zum guten Ton gehört.

So kommen dann auch fetzig-innovative und bereichernde Tweets wie diese zustande: Ich bin immer wieder #überrascht, das nach dem Sommer irgendwan #Winter und #Schnee kommt. Die #SBB anscheinend auch — Al T. (@AltimKings) 10. Januar 2017

Lol.

Die Gesellschaft wird deinen konstruktiven Beitrag zu schwerwiegenden Problemen mit Applaus und Fanfaren zu huldigen wissen.

Daraus folgt: Nur wer zum unendlichsten Mal in die selbe Kerbe hackt, wird als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt.

Ein weiteres bekanntes Bonmot in der Winterzeit:

Auf einen Dezember voll mit Völlerei, folgt ein January ziemlich dry.

Was sich in der kältesten aller Jahreszeiten in Bezug darauf, was gerade so wächst und spriesst, besonders anbietet, ist eine gesunde, leichte und vitaminlastige Diät. Das haben viele erkannt und haben den Januar zum internationalen Gesundheits-Monat ernannt.

Mittlerweile gehört es mehr als nur zum guten Ton, den Januar ohne Alkohol und mit viel gutem Gewissen zu verbringen. Wichtig dabei ist der Grundsatz, die frohe Kunde stets gewissenhaft zu verbreiten. Vor- und insbesondere nachher.

Dezember: bild: watson / shutterstock

Januar: bild: watson / shutterstock

... J-A-N-U-A-R!!!1!1!!: bild: watson / shutterstock

Februar: bild: watson / shutterstock

Daraus folgt: Verbringe den Winter bis auf exakt einen Monat exzessiv in vielerlei Hinsicht und suhle dich bemerkbar im wohligen Gewissen, das dir dieser eine Monat beschert

Winter 👍 oder 👎? Wer recht hat, stellt sich in dieser hitzigen Diskussion heraus: Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

Die Wucht und Pracht des Schnees in 28 Bildern

