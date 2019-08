Quiz

2. Sport: Welcher der heutigen Meister spielte in der Saison 1998//99 nur in der dritthöchsten Liga des Landes?

In Michael Caton-Jones’ «This Boy’s Life»

In Lasse Hallströms «Gilbert Grape»

In Scott Kalverts «The Basketball Diaries»

Brian May

10. Medizin: Was hat ein Mensch, der an einem Dekubitus leidet, in der Regel gemacht?

Er hat sich längere Zeit nicht von der Stelle gerührt.

Er hat sich überanstrengt.

Er hat verschiedene Körperteile sehr unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt.