Aufgedeckt! Quiz #7: Erkennst du 10 Marken/Logos hinter den Feldern?



bild: watson / shutterstock

Aufgedeckt

Zurück zu Level «Anfänger»! Erkennst du die Logos? 🤓

Herzlich willkommen zu einer neuen Runde «Aufgedeckt»!

Schweizer Städte an nur einem Bild zu benennen, ist für manche von uns schon schwierig genug – sie aber dann aufgrund von ein paar wenigen Details zu erkennen ... quasi unmöglich. Also für gefühlt 98 Prozent der watson-User. Ein paar Superschlaue hat's natürlich immer, aber dennoch muss man wohl im Nachhinein sagen: So richtig Spass gemacht hat die letzte Runde wohl nur sehr wenigen. Haha.

Macht nichts, dafür wird es heute wieder bitz einfacher! Dieses Mal widmen wir uns nämlich wieder der Kategorie Marken/Logos.

Die Umfrage von letzter Woche. Gerade noch ein weiteres Unheil abgewendet ...

Und nächste Woche? Eine Vorliebe? Nochmal: Schweizer Städte! Nein, zurück zu den Tieren! Nää-ä: Früchte/Gemüse! Marken/Logos People! Kommt schon: Spielzeug! Was anderes, ich schreib es euch in die Kommentare!

Bevor es los geht: Was ist neu?

Ascona ist eventuell ab jetzt eine Stadt. Zumindest in diesem Format ...

Und nun: Viel Spass!

Und denkt daran: Enter drücken, um euren Tipp abzugeben!

Dein Ergebnis Um dein Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Bild die Lösung erraten oder aufgegeben haben.

Und? Wie liefs?

Was nehmen wir nächste Woche? Wähle weise! Wieder zurück zu den Schweizer Städten! Nein, zurück zu den Tieren! Wieder Marken/Logos! Peopleeeeee, wie oft muss ich es noch sagen Nein, Früchte, Gemüse! Nein, Schweizer Seen (von oben)! Was anderes, ich schreib es euch in die Kommentare!

Willst du nochmal spielen? Hier findest du die vorherigen Runden:

1. Runde: Gemischtes

2. Runde: Gemischtes

3. Runde: Marken/Logos

4. Runde: Tiere

5. Runde: Tiere

6. Runde: Schweizer Städte

Und wenn wir schon beim Thema Marken/Logos sind:

Die Logos der Schweizer Klubs, wenn sie NHL-Teams wären

Einfach so: So schön kann Gelatine sein Video: watson/Roberto Krone

