Dieser kleine Hi-Fi-Lautsprecher ist ein regelrechtes Klangwunder, aber seiner Zeit voraus

Der neue Amazon Echo Studio soll trotz seiner kompakten Grösse und günstigem Preis ein 3D-Klangerlebnis wie im Aufnahmestudio liefern. Doch vieles spricht dafür, dass die Zeit für dieses Gerät noch nicht gekommen ist.

Smart Speaker werden vor allem dafür genutzt, um auf Befehl Musik abzuspielen. In Sachen Klangqualität mussten Nutzer eines Amazon Echo dabei aber immer Kompromisse eingehen. Die Lautsprecher kamen nie an die Qualität einer Hi-Fi-Stereoanlage heran. Der neue Amazon Echo Studio soll diese Lücke schliessen. Mit fünf integrierten Lautsprechern, automatischer Raumanpassung, Dolby-Atmos-Unterstützung und 3D-Klang soll sich das neue Alexa-Gerät in die Herzen der Musikliebhaber spielen – dies …