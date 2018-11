3. Drehen wir den Spiess mal um. James Dean verunfallte 1955 nach einer Kollision tödlich in seinem Porsche 550 Spyder, unmittelbar nachdem er was gesagt hat?

«That guy's got to stop. He'll see us.» («Der muss anhalten. Er wird uns sehen.»)

«We're not gonna chicken out of this.» («Wir werden den Schwanz nicht einziehen.»)

«Damn, what an ugly car.» («Verdammt, was für ein hässliches Auto.»)