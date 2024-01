21 Karikaturen, die den Start ins 2024 auf den Punkt bringen

21 Karikaturen, die den Start ins neue Jahr auf den Punkt bringen

Epstein-Liste, Trumps Kampf gegen die Gerichte und Land unter in Deutschland: Diese Karikaturen lassen die erste Jahreswoche Revue passieren.

Wenn die Epstein-Liste veröffentlicht wird

Im Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein hat ein Gericht diese Woche die Klarnamen von mutmasslich rund 170 zuvor meist anonym behandelten Personen veröffentlicht. Eine Nennung bedeutet aber nicht, dass die Person aktiver Teil des Missbrauchsnetzwerks um Epstein war, sondern zunächst nur, dass der Name in dem Zivilprozess fiel.

Wenn dein Name in den Epstein-Gerichtsunterlagen omnipräsent ist



Wenn Flugzeuge Gefühle hätten

Epstein wurde 2019 angeklagt, einen Sexhandelsring betrieben zu haben, in dem er Dutzende minderjähriger Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Der bis in die höchsten Kreise vernetzte Geschäftsmann soll seine Opfer auch anderen prominenten Männern zugeführt haben. Der Missbrauch soll jahrzehntelang auf Epsteins Anwesen in New York, Florida, Santa Fe und auf den Virgin Islands stattgefunden haben.



Die kommende US-Präsidentschaftswahl kurz zusammengefasst

Wie Trump im November US-Präsident werden könnte



Donald Trump wehrt sich auf juristischem Weg gegen die Versuche, ihn in einzelnen US-Bundesstaaten von der Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner auszuschliessen.

Vor genau drei Jahren

Dem Ex-Präsidenten stehen in den kommenden Monaten auch mehrere grosse Gerichtsverfahren wegen diverser strafrechtlicher Vorwürfe bevor – unter anderem wegen des Kapitol-Sturms und seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 nachträglich umzukehren.

Im Betrugsprozess gegen Trump fordert die Staatsanwaltschaft eine Strafe von 370 Millionen US-Dollar, wie am Freitag bekannt wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump, dessen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert des Firmenimperiums jahrelang manipuliert zu haben.

Nicht verwechseln!

Schlechtester Türverkäufer der Welt

Ein Blick auf die Hochwasserlage in Deutschland

Warum es in Deutschland Land unter heisst ;)

Was Deutschland auch noch droht

Warum niemand wirklich Bock auf 2024 hat

Wenn du dringend eine Zweitmeinung brauchst

Man leistet sich ja sonst nichts

Derweil im Gazastreifen

Wenn Machthaber einen Nutri-Score hätten

Wie es in Israel für Benjamin Netanjahus umstrittene Justizreform läuft

Wie der Twitter-Kauf begann vs. Twitter X heute

Und zum Schluss: Wenn du dich gegen Grippe, RSV und Gürtelrose impfen lässt, aber ausgerechnet bei Covid-19 auf «Querdenker» machst

