Mit diesem Tor macht Niederreiter das erste Dutzend voll

Nino Niederreiter gelingt in der NHL bereits sein zwölftes Saisontor. Beim 2:1-Sieg der Minnesota Wild über die New York Rangers trifft der Stürmer aus Chur in der 14. Minute zum 1:0. Niederreiter hat somit nach 66 NHL-Saisonspielen 32 Skorerpunkten. Gegen die Rangers kam er in der Nacht auf Freitag auf eine Einsatzzeit von 15 Minuten.

Bei den New York Rangers war der vor zehn Tagen verpflichtete Schweizer Verteidiger Raphael Diaz immer noch überzählig. Der Zuger wartet damit weiterhin auf sein Debüt beim traditionsreichen Team aus der schillernden Metropole. (ram/si)

