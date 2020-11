Sport kompakt

Canadiens werfen Bruins raus – Spiel 7 zwischen Ducks und Kings

Bei 33 Grad Aussentemperatur wird die Playoff-Serie zwischen den beiden südkalifornischen Teams aus Los Angeles und Anaheim auch auf dem Eis immer heisser. Die Kings glichen die Serie mit ihrem Sieg zum 3:3 aus, so dass Spiel 7 am Freitag in Anaheim entscheiden muss.

Jonas Hiller musste zum dritten Mal in Serie zuschauen, wie der erst 20-jährige John Gibson das Tor Anaheims hütete. Dabei musste das Riesentalent erstmals als Verlierer vom Eis – und war daran nicht ganz unschuldig. Nach dem 1:0 durch Jake Muzzin im ersten Drittel liess er sich in der 35. Minute von Trevor Lewis mit einem «Buebetrickli» erwischen. Die Ducks konnten zwar postwendend durch Kyle Palmieri verkürzen, mehr lag jedoch nicht mehr drin.

Die Montreal Canadiens gewannen Spiel 7 bei Qualifikationssieger Boston Bruins 3:1. Sie qualifizierten sich so für den Halbfinal gegen die New York Rangers. Nachdem Dale Weise und Max Pacioretty (ex Ambri) die «Habs» in Boston mit 2:0 in Front brachten, konnte Jarome Iginla verkürzen. Für die Entscheidung sorgte drei Minuten vor dem Ende der ehemalige SCB-Spieler Daniel Brière. Der «Schwager in spe» von Nati-Verteidiger Yannick Weber, Goalie Carey Price, hielt 29 von 30 Schüssen.(ram/si)

