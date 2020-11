Sport kompakt

Eishockey

Niederreiter gelingt mit Minnesota der erste Playoff-Sieg



NHL

Niederreiter gelingt mit Minnesota der erste Playoff-Sieg

In den NHL-Playoffs meldet sich Minnesota zurück. Mit Nino Niederreiter schaffen die Wilds zuhause dank eines knappen 1:0-Sieges nach Verlängerung gegen Colorado im Achtelfinal den Anschluss zum 1:2.

0:0 stand es in Saint Paul in der dritten Playoff-Partie nach der regulären Spielzeit, ehe in der 6. Minute der Overtime Mikael Granlund nach einem starken Solo den Siegestreffer erzielte. Minnesota war den Gästen aus Colorado, bei denen Goalie Reto Berra erneut überzählig war, haushoch überlegen. Alleine das Schussverhältnis von 46:22 sprach Bände.

Eine deutliche 0:3-Auswärtsniederlage erlitt Anaheim in Dallas. Ein Treffer pro Drittel genügte den Stars, um gegen den Favoriten die Differenz zu legen. Dennoch führen die Ducks – Goalie Jonas Hiller war erneut wie seit Beginn der Playoffs Ersatz, Luca Sbisa sogar wie zuletzt überzählig – in der Achtelfinal-Serie 2:1. (dux/si)

NHL, Playoff-Achtelfinals Dallas – Anaheim 3:0 (Stand 1:2) Minnesota – Colorado 1:0 (Stand 1:2)

