Islanders verlieren Frost-Derby gegen die Rangers



Die New York Islanders haben das dritte von vier Open-Air-Spielen in dieser Saison («Stadium Series») gegen die New York Rangers mit 1:2 verloren. Vor mehr als 50'000 Zuschauern im Baseball-Stadion der New York Yankees gingen die Islanders bei frostigen Temperaturen kurz vor Ende des zweiten Drittels in Führung, nur 40 Sekunden später gelang den Rangers aber noch der Ausgleich. Daniel Carcillo schoss die Rangers schliesslich zum Sieg Bereits am Freitag haben die Isles die Chance zur Revanche, diesmal allerdings im Madison Square Garden.

Yannick Weber verliert in der NHL mit den Vancouver Canucks gegen die Chicago Blackhawks 2:5. Die Gastgeber geben ein 2:0 preis. Nach dem 2:0 von Tom Sestito in der 23. Minute sah es für Vancouver, das bereits nach 16 Sekunden in Führung gegangen war, noch gut aus. Doch Chicago wendete die Partie mit vier Toren innerhalb von 7:41 Minuten zum 4:2 (35.) und feierte den ersten Sieg nach vier Niederlagen. (pre/si)

NHL-Resultate vom Mittwoch: Vancouver Canucks (mit Weber) - Chicago Blackhawks 2:5. New York Islanders - New York Rangers 1:2. Edmonton Oilers - San Jose Sharks 3:0.

