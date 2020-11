Sport kompakt

Eishockey

Streits siebter Streich



Sieg und Tor

Streits siebter Streich

Verteidiger Mark Streit von den Philadelphia Flyers schiesst beim 5:2-Sieg in San Jose das 1:0. Es war das siebte Saisontor des Schweizers und sein 75. in der NHL insgesamt.

Streit traf in der 5. Minute im Powerplay mit einem Slapshot von der blauen Linie. Nach Treffer des Berners gerieten die Flyers aber durch zwei Gegentreffer in Rücklage. Erst im letzten Drittel lenkten sie die Partie wieder in gewünschte Bahnen.

Rafael Diaz kam für seinen neuen Verein Vancouver beim 0:2 in Detroit noch nicht zum Einsatz. Auch sein Teamkollege Yannick Weber musste zuschauen. In Anaheim liefen weder Jonas Hiller noch Luca Sbisa auf. Die Ducks verloren gegen die Columbus Blue Jackets 2:4. (si/dux)

