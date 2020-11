Sport kompakt

Streit verliert gegen LA Kings – Diaz siegt in der Verlängerung

Für die Philadelphia Flyers setzt es nach zuletzt fünf Siegen hintereinander wieder einmal eine Niederlage ab. Das Team von Verteidiger Mark Streit unterliegt zu Hause den Los Angeles Kings 2:3, auch weil dieser Schuss von Vincent Lecavalier nicht rein ging. Mark Streit, der auf eine ausgeglichene Bilanz kam, stand während 21:09 Minuten auf dem Eis.

Rafael Diaz und die New York Rangers siegten vor heimischem Publikum gegen die Phoenix Coyotes 4:3 nach Verlängerung. Das Siegtor durch Dan Girardi fiel in der zweiten Minute der Overtime. Verteidiger Diaz kam in seinem zweiten Einsatz für die Rangers in 13:14 Minuten Spielzeit auf eine Plus-1-Bilanz.

Zu Ende ging die Siegesserie der Boston Bruins. Nach zuletzt zwölf Erfolgen hintereinander musste sich das Team aus Massachusetts den Montreal Canadiens 1:2 nach Penaltyschiessen geschlagen geben. (ram/si)

