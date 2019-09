Sport-News

Sport-News: Lüthi im Training nicht in den Top 10



Sport-News

Lüthi im Training nicht in den Top 10 +++ Roglic muss nach Sturz nur kurz zittern

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Roglic muss nach Sturz nur kurz zittern

Nicht ein Sprinter, sondern mit Rémi Cavagna ein Ausreisser entschied die 19. Etappe der Vuelta für sich. Der Franzose vom Team Deceuninck-QuikStep rettete nach 165 Kilometern von Avila nach Toledo fünf Sekunden vor dem heranbrausenden Feld ins Ziel. Den Sprint des Feldes auf der ansteigenden Zielgerade entschied der Ire Sam Bennett vor dem Tschechen Zdenek Stybar für sich.

An der Spitze der Gesamtwertung ergaben sich keine Veränderungen. Primoz Roglic verteidigte das Leadertrikot erfolgreich, allerdings nicht problemlos. Knapp 70 Kilometer vor dem Ziel stürzte der Slowene wie zahlreiche andere Profis. Es dauerte fast 20 Kilometer, bis Roglic den Anschluss an die Hauptgruppe geschafft hatte, auch weil mehrere Teamkollegen (unter ihnen der Deutsche Tony Martin) in den Massensturz verwickelt waren. Der zweitklassierte Spanier Alejandro Valverde machte in der Gesamtwertung vor der entscheidenden Bergetappe am Samstag drei Sekunden auf Roglic gut und liegt neu 2:47 zurück. (pre/sda)

Lüthi im Training nicht in den Top 10

Die zwei Berner Moto2-Fahrer Tom Lüthi und Dominique Aegerter erleben einen enttäuschenden ersten Trainingstag zum Grand Prix von San Marino. Lüthi, der eine Startposition in den ersten zwei Reihen (Top 6) anstrebt, klassierte sich mit 0,549 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit des Spaniers Augusto Fernandez nur im 13. Rang. WM-Leader Alex Marquez, der wie Fernandez und Lüthi auf einer Kalex fährt, büsste als Tages-Zweiter nur 0,049 Sekunden ein.

Aegerter, der sich beim Heim-GP seines Teams MV Agusta den Top 15 annähern und für die kommende Saison empfehlen wollte, verlor fast eine Sekunde auf Fernandez. Als 24. musste er sich auch seinem Teamkollegen Stefano Manzi (22.) geschlagen geben. Das Moto2-Rennen in Misano wird am Sonntag um 12.20 Uhr gestartet. (pre/sda)

CEO Stucki verlässt Genève-Servette bereits wieder

Christophe Stucki wird seinen Posten als CEO von Genève-Servette schon in Bälde wieder verlassen. Stucki, der bei den Genfern dieselbe Position schon von 2011 bis 2016 inne gehabt hatte, war im April 2018 als Geschäftsführer zurückgekehrt. (abu/sda)

Osaka schon wieder auf Trainersuche

Die ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Naomi Osaka trennt sich nach nur sechs Monaten von ihrem Trainer Jermaine Jenkins.

Dies gab die diesjährige Australian-Open-Siegerin aus Japan via Twitter bekannt. «Ich habe das Gefühl, dass es die Zeit für einen Wechsel ist», schrieb die 21-Jährige wenige Tage nach ihrem Out am US Open in New York, wo sie als Titelverteidigerin in den Achtelfinals an Belinda Bencic gescheitert war. Nach dem Triumph in Australien Ende Januar hatte Osaka ihre Zusammenarbeit mit Coach Sascha Bajin beendet. Derzeit ist sie die Nummer 4 in der Weltrangliste. (abu/sda/dpa)

Bild: AP

Luca Sbisa bei den Islanders im Tryout

Der Schweizer NHL-Verteidiger Luca Sbisa ist für die kommende Saison weiterhin ohne Vertrag. Doch nun darf sich der Zuger wieder Hoffnungen machen: Die New York Islanders, bei denen er schon letzte Saison unter Vertrag stand, aber nur sechs Spiele absolvierte, haben ihm einen Tryout-Vertrag angeboten.

Dieser ist nur kurzfristig gültig, bietet dem 29-jährigen Zuger aber die Chance, am Trainingscamp der Islanders teilzunehmen und sich dort wie schon letztes Jahr für einen Vertrag aufzudrängen. (abu)

Lugano gegen ManCity chancenlos

Die Fussballerinnen des FF Lugano blieben im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Champions-League gegen Manchester City chancenlos. Nach einer resultatmässig guten ersten Halbzeit, die 1:1 endete, setzte sich der Favorit aus England im Cornaredo letztlich klar mit 7:1 durch.

Die Frau des Spiels war die Deutsche Nationalspielerin Pauline Brenner, die die Treffer zum 3:1 und 4:1 für den FA- und Ligacup-Sieger der vergangenen Saison selber erzielte und beim 1:0 von Georgia Stanway als Passgeberin glänzte. Den einzigen, aber sehenswerten Treffer für die Gastgeberinnen zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte die 23-jährige Amerikanerin Kaela Dickerman vier Minuten vor der Pause. (abu/sda)

FIFA sperrt früheren Vizepräsidenten Napout lebenslang

Der Fussball-Weltverband hat seinen ehemaligen Vizepräsidenten Juan Angel Napout wegen Bestechung lebenslang gesperrt und zu einer Busse von einer Million Franken verurteilt, wie die FIFA bekannt gab. Napout war vor einem Jahr von einem New Yorker Gericht wegen der Annahme von Schmiergeldern in Höhe von rund 10,5 Millionen Dollar bereits zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden.



Der 61-Jährige war während seiner Zeit als Funktionär sowohl Präsident des Fussballverbandes von Paraguay als auch der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL. 2015 war er im Zürcher Hotel Baur au Lac im Zuge des Korruptionsskandals um die FIFA festgenommen worden. (sda/dpa)

Bild: X00003

Roglic bleibt souveräner Vuelta-Leader

Primoz Roglic behauptet seine Leaderposition auch in der 18. Etappe der Vuelta. Der 29-Jährige aus Slowenien fährt bei der zweitletzten Bergetappe der diesjährigen Spanien-Rundfahrt auf Platz 2.

Geschlagen wurde Roglic auf dem Weg von Colmenar Viejo nach Becerril de la Sierra einzig von Sergio Higuita. Der 22-jährige Kolumbianer, ein weiteres grosses Talent aus Südamerika, feierte bei seiner ersten dreiwöchigen Rundfahrt gleich seinen ersten (Solo-)Sieg als Profi.

⏯ Cuatro puertos de primera han dado una gran batalla con la ilusionante victoria de @HiguitSergio y @rogla afianzando La Roja. Revívelo en 1'.



Clijsters kehrt auf WTA-Tour zurück

Kim Clijsters will es offenbar nochmals wissen. Im Alter von 36 Jahren kehrt die frühere Weltranglistenerste über sieben Jahre nach ihrem Rücktritt auf die WTA-Tour zurück. «Ich bin so aufgeregt, dass ich mein zweites Comeback auf der WTA-Tour machen werde», erklärte Clijsters in einem Statement. Zwar habe sie in den kommenden vier Monaten noch sehr viel Arbeit vor sich, aber ihre grösste Motivation sei die persönliche Herausforderung. «Sowohl physisch, als auch mental, möchte ich mich selbst einer Prüfung unterziehen.»

Clijsters hat 2009 am US Open als erst dritte Spielerin nach der Geburt eines Kindes noch einen Grand-Slam-Sieg gefeiert. Vor ihr hatten dies nur Margaret Court und Evonne Goolagong geschafft. Auch eroberte die vierfache Grand-Slam-Siegerin 2011 erneut die Spitze der Weltrangliste. (pre/sda)

Davos muss im Cup gegen Lugano ran

In den Achtelfinals des Schweizer Cups kommt es am 20. Oktober zu einem Duell der Meister. Der SC Bern trifft auf den Kantonsrivalen Langenthal. Die Oberargauer gewannen in der letzten Saison den Titel in der Swiss League und fungieren seit Jahren auch als Partner- beziehungsweise Farmteam des SCB. Die drei weiteren im Wettbewerb verbliebenen Swiss-League-Teams waren ebenfalls als Heimteam gesetzt: Ajoie fordert Lausanne, Olten die SCL Tigers sowie Visp den Titelverteidiger Zug.

Von den vier National-League-Duellen besitzt die Partie zwischen den ZSC Lions und Genève-Servette eine besondere Brisanz. In den weiteren Spielen treffen Rapperswil-Jona Lakers und Fribourg-Gottéron sowie Davos und Lugano und Biel gegen Ambri-Piotta aufeinander. Biel und Ambri-Piotta duellierten sich in letzten Saison in den Playoff-Viertelfinals, wobei Biel die Serie mit 4:1 für sich entschied. (pre/sda)

Serey Die wechselt zum FC Aarau

Der Challenge-League-Klub Aarau hat bis Jahresende den routinierten Mittelfeldspieler Geoffroy Serey Die (34) unter Vertrag genommen. Der Ivorer hatte sich erst am 22. August mit dem FC Basel auf die vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Serey Die war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison an Neuchâtel Xamax ausgeliehen. Danach bestritt er mit der Elfenbeinküste den Afrika Cup. Beim FCB kam er in der aktuellen Saison nicht mehr zum Einsatz. (pre/sda)

Union Berlin will Trainer Fischer halten

Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin strebt eine baldige Verlängerung des Vertrages mit seinem Schweizer Trainer Urs Fischer an. Manager Oliver Ruhnert bestätigte, dass der Verein an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem dem 53-jährigen Zürcher über den Sommer 2020 hinaus interessiert ist.

«Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht sein sollten», sagt Ruhnert dem «kicker». Fischer ist seit 2018 bei Union und hat den Verein in seiner ersten Saison sensationell in die Bundesliga geführt. Fischers aktueller Kontrakt endet nach der laufenden Spielzeit. (sda/dpa)

Bild: DPA

Wildcard für Murray in Schanghai

Andy Murray versucht sich weiter auch als Einzelspieler. Der Schotte hat für das Masters-1000-Turnier vom 6. bis 13. Oktober in Schanghai eine Wildcard erhalten. Der frühere Weltranglisten-Erste gewann das hochdotierte Turnier dreimal. «Ich freue mich wirklich, nach Schanghai zurückzukehren, wo ich so erfolgreich war. Das letzte Mal war ich 2016 dort», liess Murray via Veranstalter verlauten.

Murray hat nach seiner Hüftoperation neben Einsätzen im Doppel bisher drei Turniere als Einzelspieler bestritten. In Cincinnati und in Winston-Salem verlor er in der ersten Runde, beim Challenger-Turnier auf Mallorca schied er nach zwei Siegen im Achtelfinal aus. (pre/sda)

Fiala bleibt Minnesota treu

Kevin Fiala bleibt bei den Minnesota Wild. Der 23-jährige St. Galler unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit dem NHL-Klub, zu welchem er Anfang Jahr gewechselt hatte. Der frühere Flügelstürmer der Nashville Predators wird in der kommenden Saison 2,5 Millionen Dollar und im Jahr darauf 3,5 Millionen Dollar verdienen.

Fiala hat seit seinem Debüt im März 2015 in der NHL für Nashville und Minnesota 241 Partien bestritten und dabei 110 Skorerpunkte (53 Tore/57 Assists) erzielt. Im Frühjahr 2018 gewann er mit der Schweizer Nationalmannschaft in Kopenhagen WM-Silber. (sda)

