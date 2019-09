Sport-News

Sport-News: Nationalstürmer Kevin Fiala bleibt Minnesota treu



Fiala unterschreibt für zwei Jahre bei Minnesota +++ Valencia feuert Trainer

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kevin Fiala bleibt Minnesota treu

Kevin Fiala bleibt bei den Minnesota Wild. Der 23-jährige St. Galler unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit dem NHL-Klub, zu welchem er Anfang Jahr gewechselt hatte. Der frühere Flügelstürmer der Nashville Predators wird in der kommenden Saison 2,5 Millionen Dollar und im Jahr darauf 3,5 Millionen Dollar verdienen.

Fiala hat seit seinem Debüt im März 2015 in der NHL für Nashville und Minnesota 241 Partien bestritten und dabei 110 Skorerpunkte (53 Tore/57 Assists) erzielt. Im Frühjahr 2018 gewann er mit der Schweizer Nationalmannschaft in Kopenhagen WM-Silber. (sda)

Swiss Football League mit 50'000 Franken gebüsst

Die UEFA hat die Swiss Football League mit einer Busse von 50'000 Franken belegt. Gemäss dem europäischen Verband hätte die Swiss Football League dem FC Sion nicht erlauben dürfen, die Europa League 2017/2018 zu bestreiten. Wie «Rhône FM» berichtet, hat die Swiss Football League ihren Fehler eingesehen und seither die nötigen Korrekturen bei der Vergabe der Lizenzen vorgenommen. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Junger bosnischer Stürmer für den FCSG

Der FC St. Gallen verpflichtet leihweise für den Rest der Saison den 21-jährigen bosnischen Stürmer Ermedin Demirovic von spanischen Erstdivisionsklub Deportivo Alaves.

Demirovic wurde vom Hamburger SV ausgebildet, bevor er über RB Leipzig den Weg nach Spanien fand. Für Bosnien-Herzegowina bestritt er bisher 36 Spiele in Nachwuchsauswahlen. (zap/sda)

🚨 St. Gallen acertou a contratação de Ermedin Demirović. 📝💚🔥 pic.twitter.com/A5PgFMre2c — 🇨🇭FUTEBOL SUÍÇO🇧🇷 (@Fute_SuicoBR) September 11, 2019

Valencia entlässt den Trainer nach drei Spielen

Nach nur drei Meisterschaftsspielen der neuen Saison hat der FC Valencia seinen Cheftrainer Marcelino entlassen. Aus den ersten drei Spielen bilanziert Valencia einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage.

Der Klub nannte keine Gründe für die Absetzung. Spanische Medien berichten, der 54-jährige Spanier Marcelino, der Valencia seit 2017 trainierte, habe sich in der Saisonvorbereitung mit dem Klubeigentümer Peter Lim aus Singapur zerstritten. Als Nachfolger soll Albert Celades, derzeit Coach der spanischen U21, bereitstehen.

Marcelinos Nachfolger wird Albert Celades, bisher Coach der spanischen U21. Er hat einen bis Sommer 2021 gültigen Vertrag unterschrieben. Valencia spielt am Samstag beim FC Barcelona und nächsten Dienstag in der Champions League bei Chelsea. (sda/ap)

COMUNICADO OFICIAL | Albert Celades https://t.co/kJLtFCWU56 — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) September 11, 2019

US-Basketballer scheitern an Frankreich

Top-Favorit USA ist bei der Basketball-WM in China sensationell schon im Viertelfinale ausgeschieden. Der zuvor ungeschlagene Titelverteidiger verlor in Dongguan gegen Frankreich mit 79:89 (39:45). Der fünfmalige Weltmeister verpasste durch die erste Niederlage bei einem grossen Turnier seit der WM 2006 nicht nur die Halbfinals, sondern auch die Möglichkeit, als erstes Team dreimal nacheinander den WM-Titel zu gewinnen.

Die Franzosen treffen im Halbfinal nun auf Argentinien. Die Südamerikaner hatten sich tags zuvor ebenfalls unerwartet gegen Titelaspirant Serbien durchgesetzt. Sie hoffen auf die erste WM-Medaille seit 2002. Die USA spielen nur noch um die Plätze 5 bis 8. (pre/sda)

.@FRABasketball 🇫🇷 pick up a historic win behind a dominant performance from @rudygobert27 and are heading to the #FIBAWC Semi-Finals! 💪 #USAFRA pic.twitter.com/Psem2RxqKg — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 11, 2019

Prosinecki bleibt doch Bosnien-Trainer

Robert Prosinecki bleibt doch Trainer der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina. Der Kroate war nach der 2:4-Niederlage seines Teams in Armenien am Sonntag zurückgetreten, kam nun aber nach einem Gespräch mit der Verbandsspitze auf seinen Entscheid zurück.

«Nachdem ich die volle Unterstützung habe, habe ich entschieden, all diese Menschen nicht zu enttäuschen», sagte der 50-Jährige. Er werde seinen Vertrag bis zum Ende der Qualifikation erfüllen, hielt Prosinecki fest. In der Qualifikation für die EM 2020 hat Prosineckis Team mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen nur noch geringe Chancen. (ram/sda)

Bild: AP/ANSA

Andrighetto erstmals Torschütze in der KHL

Der Schweizer Nationalstürmer Sven Andrighetto hat in seinem fünften Spiel für Avangard Omsk erstmals einen Treffer erzielt. Es war das 1:0 beim 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Spartak Moskau.

Nach fünf Spielen hält Andrighetto, der auch drei Assists auf seinem Konto hat, bei vier Skorerpunkten. Mit dieser Bilanz ist er die Nummer 2 seines Teams. Sehr kurios war der Siegtreffer. Spartak-Goalie Pawel Komtschenko wollte das Spiel schnell machen und den Puck nach einer Parade rasch wieder freigeben. Dabei entglitt er ihm, so dass er sie ins eigene Tor legte. (ram)

Iran hält an Stadionverbot für Frauen fest

Der Iran will trotz landesweiter Proteste weiter an einem Stadionverbot für Frauen festhalten. «Unter den derzeitigen Umständen ist die Anwesenheit von Frauen in den Stadien nicht ratsam», sagte Stabschef Mahmud Waesi gemäss der Nachrichtenagentur Mehr. Die Regierung habe zwar grundsätzlich keine Einwände, aber im Vorfeld müssten die «moralischen Voraussetzungen» erfüllt werden. Dies sei aber noch nicht der Fall, weil es von Seiten der männlichen Fans «vulgäre Beschimpfungen» in den Stadien gebe. Solch eine Atmosphäre sei für islamische Frauen nicht geeignet, sagte Waesi.

Im Iran ist Frauen der Besuch von Fussballspielen im Stadion seit vier Jahrzehnten verboten. Nach Protesten gegen diese Haltung war am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen. Sie hatte sich in der vergangenen Woche vor einem Teheraner Gericht mit Benzin übergossen und angezündet. Am Dienstag erlag sie im Spital ihren Verletzungen. Die Frau war von der Polizei festgenommen worden, nachdem sie als Mann verkleidet versucht hatte, bei einem Spiel ihres Lieblingsvereins Esteghlal Teheran ins Stadion zu gelangen. Ihr Tod führte zu einer Protestwelle gegen Polizei und Justiz. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Arda Turan wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt

Der Türke Arda Turan ist unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Vom Vorwurf der sexuellen Belästigung sei Turan freigesprochen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Hintergrund der Anklage war ein Streit im vergangenen Jahr zwischen Turan und dem Popsänger Berkay Sahin in einem Istanbuler Club. Nach Medienberichten hatte der Sänger den Fussballer zur Rede gestellt, nachdem dieser seine Frau angesprochen hatte. Turan habe Sahin ins Gesicht geschlagen und ihm die Nase gebrochen. Als Sahin in ein Spital eingeliefert wurde, soll ihm Turan gefolgt sein und soll er ihn mit einer Waffe bedroht haben. (ram/sda)

Bild: AP

Golubic im Viertelfinal

Viktorija Golubic erreichte beim WTA-Turnier in Nanchang in China die Viertelfinals. In der 2. Runde bezwang die Zürcherin Lara Arruabarrena 1:6, 6:0, 6:3. Nach dem Fehlstart behielt Golubic im ersten Duell mit der Spanierin, die als Nummer 177 in der Weltrangliste 101 Ränge hinter ihr liegt, deutlich die Oberhand und wurde ihrer Favoritenrolle doch noch gerecht.

Golubic gewann zum dritten Mal in diesem Jahr bei einem Turnier auf WTA-Stufe zwei Partien. Gleiches war ihr schon Anfang Februar in Hua Hin in Thailand und in Wimbledon geglückt. Nächste Gegnerin von Golubic ist die Kasachin Jelena Rybakina, die Nummer 69 der Welt, oder die Inderin Ankita Raina, die Nummer 192. (ram/sda)

Bild: AP

Fredy Bickel wird Geschäftsführer bei GC

Jetzt ist es offiziell, Fredy Bickel wird neuer Geschäftsführer bei den Grasshoppers. 1992 begann Bickel bei GC als Pressechef, Technischer Koordinator und Assistent des Sportchefs. Dort war er bis 1999 tätig. In den letzten drei Jahren arbeitete Bickel beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien als Geschäftsführer Sport.

Nach seinem Engagement bei GC wechselte Bickel 1999 als CEO zu den BSC Young Boys, ab 2003 war er Sportchef beim FC Zürich und 2013 kehrte er zu YB zurück, wo er mit Uli Forte unter anderem Vizemeister wurde, ihn später jedoch entliess.

Nun hat Uli Forte erneut Fredy Bickel als Chef und sagt dazu: «Wir brauchen starke und erfahrene Personen in unserem Klub. Fredy ist so eine. Wir hatten unsere Differenzen, aber das ist Vergangenheit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.» (zap)

Fredy Bickel (54) übernimmt per 1. Oktober 2019 das Amt des Geschäftsführers der Grasshopper Fussball AG. Des Weiteren werden Paul Bollendorff und Elio Keller den Club verlassen. News: https://t.co/5PnJytaDxG #gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) September 11, 2019

Peru gelingt Revanche gegen Brasilien

Peru besiegt Brasilien in einem Test-Länderspiel mit 1:0. Den einzigen Treffer in Los Angeles erzielte Innenverteidiger Luis Abram in der 84. Minute nach einem Freistoss per Kopf. Brasiliens Star-Stürmer Neymar wurde in der 63. Minute eingewechselt.

Die Peruaner revanchierten sich damit für ihre Niederlage gegen die Seleção im Final der Copa America im Juli in Brasilien. Die Gastgeber hatten damals im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro mit 3:1 gewonnen.

In einem weiteren Testspiel in den USA siegte Argentinien gegen Mexiko mit 4:0. Das Endresultat stand schon zur Pause fest. Inter Mailands Lautaro Martinez überzeugte in San Antonio mit drei Treffern, den vierten steuerte Leando Paredes vom Penaltypunkt bei. (ram/sda/dpa)

Ermittler werfen angeblichem Neymar-Opfer Erpressung vor

Das brasilianische Model, das Fussballstar Neymar der Vergewaltigung beschuldigt hatte, soll nach Empfehlung der Polizei wegen versuchter Erpressung und Verleumdung angeklagt werden. Die Ermittlungen hätten Hinweise auf diese Straftaten ergeben, erklärte die Polizei am Dienstag. Ein Richter muss nun über eine Anklageerhebung entscheiden.

Das Model hatte Neymar vorgeworfen, sie im Mai bei einem Treffen in einem Hotel in Paris in angetrunkenem Zustand und «mit Anwendung von Gewalt» zum Sex gezwungen zu haben. Der 27-jährige Stürmerstar wies die Vorwürfe zurück und sprach von einvernehmlichem Sex. Ein Ermittlungsverfahren gegen Neymar wurde im vergangenen Monat aus Mangel an Beweisen eingestellt. (ram/sda/afp)

Bild: AP

Lockerer Auftaktsieg der Schweizer U21

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft ist mit einem problemlosen Sieg in die Fussball-EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Mauro Lustrinelli setzte sich in Vaduz gegen Liechtenstein mit 5:0 durch.

40 Minuten lang musste die Schweiz anrennen, bis ihr durch Andi Zeqiri das 1:0 gelang. Der Lausanner doppelte kurz nach er Pause nach. Und in den letzten 20 Minuten machten Dan Ndoye – auch er vom Challenge-League-Leader Lausanne –, Noah Okafor und Filip Stojilkovic den Kantersieg perfekt. Die Schweiz traf zudem dreimal die Torumrandung. Weiter geht es für die SFV-Juniorenauswahl am 11. Oktober in Winterthur gegen Georgien, das seine ersten zwei Partien gewonnen hat. (jaw/sda)

Bild: KEYSTONE

YB bindet Mambimbi und Petignat

Die Young Boys haben Felix Mambimbi und Esteban Petignat, zwei ihrer hoffnungsvollen jungen Offensivspieler und Schweizer Nachwuchs-Internationalen, mit Verträgen ausgestattet, die bis zum Sommer 2022 gültig sind. Beide stehen seit Beginn dieser Saison im Kader der ersten Mannschaft. Der 18-jährige Mambimbi wie auch der 19-jährige Petignat sind Freiburger. Sie entstammen dem Freiburger Quartierverein FC Schoenberg respektive dem FC Estavayer-le-Lac. (pre/sda)

YB hat mit zwei hoffnungsvollen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs Verträge über drei Saisons abgeschlossen: Felix Mambimbi und Esteban Petignat unterschrieben bis Juni 2022 💛🖤https://t.co/GZnvsVF6A8 #BSCYB #InYouthWeBelieve pic.twitter.com/D0Ii3hbdtG — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) September 10, 2019

Lausanne bereit für die Hockey-WM

Lausanne wird zur Hockey-Stadt! In zwei Wochen wird mit der Partie Lausanne vs. Servette die neue Arena eröffnet, und in genau acht Monaten startet in Zürich und Lausanne die Eishockey-WM in der Schweiz. Beim Augenschein zwei Wochen vor der Eröffnung der neuen Eishalle fand der Walliser WM-OK-Präsident Jean-Marie Viaccoz nur lobende Worte: «In zwei Wochen, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, verfügen wir über ein wunderbares Arbeits-Objekt für den Grossanlass.»

Lausanne dient dem WM-Organisationskomitee als Zweitspielort. Die Schweiz wird alle Partien im Zürcher Hallenstadion bestreiten – aus ökonomischen Gründen. Das Hallenstadion bietet an der WM 9200 Zuschauern Platz, das Fassungsvermögen der neuen Arena in Lausanne beträgt zwar für Meisterschaftsspiele 9300, an der WM werden aber maximal 6900 Zuschauer pro Spiel eingelassen. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

