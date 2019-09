Sport-News

Sport-News: Peru gewinnt Testländerspiel gegen Brasilien mit 1:0



Sport-News

Fredy Bickel wird Geschäftsführer bei GC +++ Peru schlägt in Test Brasilien

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Fredy Bickel wird Geschäftsführer bei GC

Jetzt ist es offiziell, Fredy Bickel wird neuer Geschäftsführer bei den Grasshoppers. 1992 begann Bickel bei GC als Pressechef, Technischer Koordinator und Assistent des Sportchefs. Dort war er bis 1999 tätig. In den letzten drei Jahren arbeitete Bickel beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien als Geschäftsführer Sport.

Nach seinem Engagement bei GC wechselte Bickel 1999 als CEO zu den BSC Young Boys, ab 2003 war er Sportchef beim FC Zürich und 2013 kehrte er zu YB zurück, wo er mit Uli Forte unter anderem Vizemeister wurde, ihn später jedoch entliess.

Nun hat Uli Forte erneut Fredy Bickel als Chef und sagt dazu: «Wir brauchen starke und erfahrene Personen in unserem Klub. Fredy ist so eine. Wir hatten unsere Differenzen, aber das ist Vergangenheit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.» (zap)

Fredy Bickel (54) übernimmt per 1. Oktober 2019 das Amt des Geschäftsführers der Grasshopper Fussball AG. Des Weiteren werden Paul Bollendorff und Elio Keller den Club verlassen. News: https://t.co/5PnJytaDxG #gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) September 11, 2019

Peru gelingt Revanche gegen Brasilien

Peru besiegt Brasilien in einem Test-Länderspiel mit 1:0. Den einzigen Treffer in Los Angeles erzielte Innenverteidiger Luis Abram in der 84. Minute nach einem Freistoss per Kopf. Brasiliens Star-Stürmer Neymar wurde in der 63. Minute eingewechselt.

Die Peruaner revanchierten sich damit für ihre Niederlage gegen die Seleção im Final der Copa America im Juli in Brasilien. Die Gastgeber hatten damals im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro mit 3:1 gewonnen.

In einem weiteren Testspiel in den USA siegte Argentinien gegen Mexiko mit 4:0. Das Endresultat stand schon zur Pause fest. Inter Mailands Lautaro Martinez überzeugte in San Antonio mit drei Treffern, den vierten steuerte Leando Paredes vom Penaltypunkt bei. (ram/sda/dpa)

Ermittler werfen angeblichem Neymar-Opfer Erpressung vor

Das brasilianische Model, das Fussballstar Neymar der Vergewaltigung beschuldigt hatte, soll nach Empfehlung der Polizei wegen versuchter Erpressung und Verleumdung angeklagt werden. Die Ermittlungen hätten Hinweise auf diese Straftaten ergeben, erklärte die Polizei am Dienstag. Ein Richter muss nun über eine Anklageerhebung entscheiden.

Das Model hatte Neymar vorgeworfen, sie im Mai bei einem Treffen in einem Hotel in Paris in angetrunkenem Zustand und «mit Anwendung von Gewalt» zum Sex gezwungen zu haben. Der 27-jährige Stürmerstar wies die Vorwürfe zurück und sprach von einvernehmlichem Sex. Ein Ermittlungsverfahren gegen Neymar wurde im vergangenen Monat aus Mangel an Beweisen eingestellt. (ram/sda/afp)

Bild: AP

Lockerer Auftaktsieg der Schweizer U21

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft ist mit einem problemlosen Sieg in die Fussball-EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Mauro Lustrinelli setzte sich in Vaduz gegen Liechtenstein mit 5:0 durch.

40 Minuten lang musste die Schweiz anrennen, bis ihr durch Andi Zeqiri das 1:0 gelang. Der Lausanner doppelte kurz nach er Pause nach. Und in den letzten 20 Minuten machten Dan Ndoye – auch er vom Challenge-League-Leader Lausanne –, Noah Okafor und Filip Stojilkovic den Kantersieg perfekt. Die Schweiz traf zudem dreimal die Torumrandung. Weiter geht es für die SFV-Juniorenauswahl am 11. Oktober in Winterthur gegen Georgien, das seine ersten zwei Partien gewonnen hat. (jaw/sda)

Bild: KEYSTONE

YB bindet Mambimbi und Petignat

Die Young Boys haben Felix Mambimbi und Esteban Petignat, zwei ihrer hoffnungsvollen jungen Offensivspieler und Schweizer Nachwuchs-Internationalen, mit Verträgen ausgestattet, die bis zum Sommer 2022 gültig sind. Beide stehen seit Beginn dieser Saison im Kader der ersten Mannschaft. Der 18-jährige Mambimbi wie auch der 19-jährige Petignat sind Freiburger. Sie entstammen dem Freiburger Quartierverein FC Schoenberg respektive dem FC Estavayer-le-Lac. (pre/sda)

YB hat mit zwei hoffnungsvollen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs Verträge über drei Saisons abgeschlossen: Felix Mambimbi und Esteban Petignat unterschrieben bis Juni 2022 💛🖤https://t.co/GZnvsVF6A8 #BSCYB #InYouthWeBelieve pic.twitter.com/D0Ii3hbdtG — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) September 10, 2019

Lausanne bereit für die Hockey-WM

Lausanne wird zur Hockey-Stadt! In zwei Wochen wird mit der Partie Lausanne vs. Servette die neue Arena eröffnet, und in genau acht Monaten startet in Zürich und Lausanne die Eishockey-WM in der Schweiz. Beim Augenschein zwei Wochen vor der Eröffnung der neuen Eishalle fand der Walliser WM-OK-Präsident Jean-Marie Viaccoz nur lobende Worte: «In zwei Wochen, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, verfügen wir über ein wunderbares Arbeits-Objekt für den Grossanlass.»

Lausanne dient dem WM-Organisationskomitee als Zweitspielort. Die Schweiz wird alle Partien im Zürcher Hallenstadion bestreiten – aus ökonomischen Gründen. Das Hallenstadion bietet an der WM 9200 Zuschauern Platz, das Fassungsvermögen der neuen Arena in Lausanne beträgt zwar für Meisterschaftsspiele 9300, an der WM werden aber maximal 6900 Zuschauer pro Spiel eingelassen. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Vögele scheitert in der Startrunde

Für Stefanie Vögele (WTA 117) endete das Hartplatz-Turnier in Nanchang in der Startrunde. Die 29-jährige Aargauerin unterlag der an achter Stelle gesetzten Tschechin Kristyna Pliskova (WTA 81) 5:7, 3:6. Im fünften Duell mit der zwei Jahre jüngeren Tschechin musste sich Vögele zum vierten Mal geschlagen geben. Den einzigen Sieg gegen Pliskova feierte die Schweizerin 2011 in Prag, beim ersten Aufeinandertreffen überhaupt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ersatzgoalie von Curaçao tot in Hotel aufgefunden

Jarzinho Pieter, der Ersatzgoalie des Nationalteams von Curaçao, ist am Montag tot in seinem Hotelzimmer in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince aufgefunden wurde. Wie der haitianische Sportminister gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP bekannt gab, sollen Herzprobleme zum Tod des 31-Jährigen geführt haben.

«Um circa 3 Uhr am Morgen des 9. Septembers klagte Jarzinho Pieter über Unwohlsein», sagte Edwing Charles. Nach einer Behandlung durch das medizinische Personal des Nationalteams sei der Spieler allerdings normal eingeschlafen. Am Morgen sei Pieter tot in seinem Zimmer aufgefunden worden. Die haitianischen Justizbehörden haben eine Untersuchung eingeleitet. (abu/sda)

Curacao goalkeeper Jarzinho Pieter has passed away ahead of a Nations League match against Haiti. He was 31 😢🌹Tomorrow’s match will still go on as Curaçao wants to honour their fallen teammate.



RIP Jarzinho ❤️ pic.twitter.com/wRE8W11vhL — J. Velazquez (@JuanDirection58) September 10, 2019

Amerikaner Fritz und Sock ergänzen «Team World» am Laver Cup

Nach der Absage von Kevin Anderson für den Laver Cup in Genf hat Teamcaptain John McEnroe Ersatz gefunden. Er nominiert im «Team World» den Amerikaner Taylor Fritz (ATP 30) nach.

Der am Knie verletzte südafrikanische Tennisprofi Anderson muss seine Saison vorzeitig beenden. Damit verpasst der 33-Jährige die Teilnahme am Laver Cup, der am Freitag in einer Woche (20. September) in Genf starten wird. Teamcaptain John McEnroe nominierte im «Team World» für das Kräftemessen mit «Team Europe» den Amerikaner Taylor Fritz (ATP 30) nach. Der 21-Jährige schafft es als Anderson-Ersatz zum ersten Mal in die Weltauswahl für den Laver Cup.

Bereits zum dritten Mal mit dabei sein wird Fritz' Landsmann Jack Sock (ATP 208). Der 26-Jährige soll für «Team World» im Doppel für den Unterschied sorgen. «Wir haben die Mehrheit der Doppel bisher gewinnen können, und Jack war jeweils ein wichtiger Bestandteil davon», liess sich McEnroe in einem Communiqué zitieren. (abu/sda)

Bild: AP

Fuglsang gewinnt im Nebel

Im Alter von 34 Jahren hat Jakob Fuglsang erstmals eine Etappe an einer dreiwöchigen Landesrundfahrt gewonnen. Der Däne entschied die 16. Etappe der Vuelta, eine Bergankunft auf dem Alto de la Cubilla, für sich.

In der Gesamtwertung gab es in den ersten Positionen keine Veränderungen. Vor dem Ruhetag führt weiterhin der Slowene Primoz Roglic vor Alejandro Valverde. Doch weil Roglic schneller oben war als der spanische Weltmeister, vergrösserte er seinen Vorsprung auf 2:48 Min. Als bester Schweizer liegt der Walliser Kilian Frankiny auf Rang 19. (ram)

It may have taken him 14 Grand Tours to do it, but finally, Jakob Fuglsang has taken a GT stage win!



‘Birdsong’ flew up that final climb, just like his namesake. What a result after a disappointing exit from the Tour last month.



Chapeau Jakob, chapeau. 🇩🇰#LaVuelta19 pic.twitter.com/zo2YsuRloB — Will Newton (@InsidePeloton96) September 9, 2019

Dinner for Two in Vilnius?

Remigijus Simasius, der Bürgermeister von Vilnius, scheint ein Flair für PR-Angelegenheiten zu haben. Er nutzte einen kürzlich geäusserten Wunsch von Cristiano Ronaldo, sich mit Lionel Messi zum Abendessen zusammenzusetzen, um den beiden Superstars ein Dinner in einem der Top-Restaurants seiner Stadt anzubieten. «Ronaldos Wunsch wurde von der gastronomischen Gemeinschaft in Vilnius gehört», wurde Simasius in einer Mitteilung zitiert. Zehn der am besten bewerteten Restaurants würden deshalb auf unbeschränkte Zeit einen Tisch für den Portugiesen Ronaldo und den Argentinier Messi reserviert halten.

«Wir waren noch nicht gemeinsam zu Abend essen, aber ich hoffe in der Zukunft», hatte Ronaldo kürzlich bei Auslosung der Champions-League-Gruppenphase über seine Rivalität mit Messi gesagt. Der 34-Jährige von Juventus Turin könnte sich bereits am Dienstag ein Bild von den kulinarischen Angeboten in Vilnius machen. Mit Portugal tritt er dort in der EM-Qualifikation gegen Litauen an. (sda/dpa)

Dollarmillionär – und dennoch nahe am Abstieg

Die US PGA Tour produziert Jahr für Jahr mehr Millionäre. In der zu Ende gegangenen Saison 2018/19 gewinnen 114 Profigolfer mehr als eine Million Dollar an Preisgeld. Der Amerikaner Brooks Koepka (Bild) war mit 9,68 Millionen Dollar der Krösus. Der Nordire Rory McIlroy brachte es als Zweiter auf 7,78 Millionen, zu denen sich ein Cup-Bonus von 15 Millionen gesellte.

Tiger Woods bestritt nur zwölf Turniere – deutlich weniger als die übrigen Spitzenspieler – und schloss als 24. der Preisgeldrangliste mit 3,19 Millionen Dollar ab. Der junge Amerikaner Doc Redman verdiente als 114. genau eine Million Dollar. Mit dieser Klassierung ist er aber nicht weit von einer gefährlichen Linie entfernt: Nur die besten 125 Spieler erhalten jeweils das Spielrecht für die nachfolgende Saison. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Tagestickets für Hockey-WM erhältlich

Der Vorverkauf für die Eishockey-WM 2020 in Zürich und Lausanne startet in die zweite Phase. Nachdem im Mai «Arena Packages» und Pakete für die Vor- und Finalrunde in den Verkauf gelangt sind, beginnt am Dienstag der Verkauf von Tagestickets.

Die Karten sind erhältlich ab 49.- (Lausanne), respektive 69.- Franken (Zürich) und beinhalten nebst zwei oder drei Partien auch die An- und Rückfahrt mit dem öffentlichen Verkehr innerhalb des Stadtgebiets. Einzeltickets für die total 64 Spiele können – sofern noch vorhanden – ab Februar oder März gekauft werden. Die Schweiz spielt im Zürcher Hallenstadion unter anderen gegen Weltmeister Finnland sowie Russland und die USA. (ram/sda)

So reagiert Andreescus Mutter bei deren Satzgewinn im US-Open-Final

Am Samstag hat die 19-jährige Bianca Andreescu ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Die Kanadierin blieb im Final gegen Serena Williams cool und gewann in zwei Sätzen gegen die klare Favoritin. Noch cooler als Bianca Andreescu blieb aber ihre Mutter Maria in der Box. Nach dem Gewinn des ersten Satzes blieb sie gemütlich sitzen und klatschte fast schon apathisch mit. Und wir fragen uns: Werden wir jemals so cool wie Mama Andreescu? (zap)

This is actually hilarious. My moms a straight G. I’ll never be that cool https://t.co/4pvXVf5ZXv — Bianca (@Bandreescu_) September 9, 2019

Macron entschuldigt sich bei Albanien

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich bei Frankreichs EM-Qualifikationsgegner Albanien für das Abspielen der falschen Nationalhymne entschuldigt. Macron habe «seine aufrichtige Entschuldigung für den skandalösen Fauxpas des französischen Fussballbundes mit unserem Nationalen Flaggenlied» ausgedrückt, wie der albanische Ministerpräsident Edi Rama auf Twitter schrieb.

Presidenti Macron më shprehu ndjesën e sinqertë për gafën skandaloze të Federatës Franceze të Futbollit, me himnin e Flamurit tonë Kombëtar! E cilësoi një “gabim të papranueshëm” dhe duke vlerësuar edhe reagimin e lojtarëve tanë më kërkoi publikimin e ndjesës së tij #Respekt 🇦🇱🇫🇷 — Edi Rama (@ediramaal) September 8, 2019

Vor dem EM-Qualifikationsspiel in Paris war am Samstag anstelle der albanischen Hymne die von Andorra, dem nächsten Qualifikationsgegner von Frankreich, gespielt worden. Die albanischen Spieler sahen irritiert aus, die Fans wütend. Der Start des Spiels im Stade de France verzögerte sich um etwa zehn Minuten, bis die richtige Hymne gespielt worden war. Ein weiterer Fehler war dem Stadionsprecher unterlaufen, als er sich für das Abspielen der falschen Hymne bei den «armenischen Zuschauern» entschuldigte. (zap/sda/ap)

Abonniere unseren Newsletter