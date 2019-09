Sport-News

Sport-News: Roglic vor Vuelta-Gesamtsieg, Pogacar erneut Etappensieger



Sport-News

Slowenen dominieren Vuelta +++ Niederlage des Davis-Cup-Doppels

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Roglic vor Gesamtsieg, Pogacar auf dem Podest

Primoz Roglic steht unmittelbar vor dem Gesamtsieg an der 74. Vuelta. Der Slowene verteidigte sein Leadertrikot in der 20. Etappe souverän und fährt am Sonntag als Leader in Madrid ein. Der Tagessieg beim zweitletzten Teilstück ging an Roglic' Landsmann Tadej Pogacar.

Roglic wird, sofern er die letzte Etappe am Sonntag ohne Sturz übersteht, die Spanien-Rundfahrt vor dem Spanier Alejandro Valverde und Pogacar für sich entscheiden. Der 20-Jährige verdrängte bei der letzten Bergetappe noch den Kolumbianer Nairo Quintana vom Podest. Neoprofi Pogacar feierte auf dem Alto de Gredos solo seinen bereits dritten Etappensieg an dieser Rundfahrt. (ram/sda)

Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @TamauPogi gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Tadej Pogačar's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/GnxYE3uV2r — La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2019

Schweiz nach Doppel 1:2 zurück

Die Schweiz liegt im Davis-Cup-Duell mit der Slowakei nach dem Doppel 1:2 in Rückstand. Jérôme Kym/Henri Laaksonen unterlagen in Bratislava Filip Polasek/Igor Zelenay 3:6, 3:6. Gegen die Doppelspezialisten hatten die zwei Schweizer deutlich das Nachsehen. Vor allem in taktischer Hinsicht besassen die Slowaken Vorteile.

Um den Vorstoss in die Qualifikation für das Finalturnier 2020 noch zu schaffen, benötigt das Schweizer Team damit zwei Siege in den verbleibenden Einzeln. Für die im Anschluss ans Doppel anstehende Partie gegen Norbert Gombos (ATP 117) ist Laaksonen gemeldet, für das allfällige entscheidende letzte Spiel gegen Andrej Martin (ATP 114) Sandro Ehrat, der am Freitag mit dem Sieg gegen Klizan überzeugt hat. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Juventus früh gestoppt

Letzte Saison gab Juventus Turin erst in der 9. Runde die ersten Punkte in der Serie A ab. Heuer fängt Juve in der 3. Runde das erste Remis ein – mit einem 0:0 bei Fiorentina. In Florenz bekamen es nicht selten zwei Stars miteinander zu tun: Cristiano Ronaldo kreuzte die Klingen mit Franck Ribéry, der seit dieser Saison die Fiorentina verstärkt. (ram/sda)

Bild: AP

Lüthi in Misano mit Schritt vorwärts

Tom Lüthi zeigte sich im Qualifying zum GP von San Marino gegenüber dem Vortag verbessert. Der Berner sichert sich fürs 13. Moto2-Saisonrennen Startposition 7. Für Lüthi, der im freien Training am Samstagmorgen ohne Verletzungsfolge stürzte, gilt es in Misano den Abwärtstrend der letzten zwei Monate zu stoppen.

Enttäuschend verlief das Qualifying für Dominique Aegerter. Er sicherte sich nur Startposition 21. Die Pole-Position in der Königsklasse ging an den Spanier Maverick Viñales. (ram/sda)

Bild: AP

Real mit Zitter- statt Kantersieg

In der 4. Runde der spanischen Meisterschaft hat Real Madrid mit Mühe und Not seinen ersten Heimsieg errungen. Real führt daheim gegen Levante in der Pause 3:0 und gewann am Schluss nur 3:2.

Stürmer Karim Benzema war der Mann des Spiels. Seine zwei Tore Mitte der ersten Halbzeit erzielte der Franzose innerhalb von sieben Minuten; das erste mit einem Kopfball, das Zweite mit einem Linksschuss aus einem Zweikampf heraus. Real Madrid hat jedoch auch nach nunmehr zwei Siegen und zwei Unentschieden noch einiges aufzuholen. Levante, der Klub aus Valencia, hatte zuletzt zwei Heimsiege aneinandergereiht. (ram/sda)

Real Madrid - Levante 3:2 (3:0)

60'401 Zuschauer. - Tore: 25. Benzema 1:0. 31. Benzema 2:0. 40. Casemiro 3:0. 49. Mayoral 3:1. 75. Melero 3:2. (sda)

Federer nimmt mit Laaksonen am ATP Cup teil

Roger Federer wird die Schweiz zum Jahresbeginn im neu geschaffenen ATP Cup in Australien vertreten. Zusammen mit Henri Laaksonen nimmt der 20-fache Grand-Slam-Sieger am Hartplatz-Turnier teil.

Der ATP Cup wartet bei seiner Premiere mit einem illustren Teilnehmerfeld auf. Neben Federer haben unter anderen auch Novak Djokovic und Rafael Nadal ihre Teilnahme am Männer-Teamwettbewerb vom 3. bis 12. Januar zugesichert. Die Top 10 der Weltrangliste steht geschlossen am Start.

Der ATP Cup findet 2020 zum ersten Mal statt und dient als Vorbereitung für das eine Woche später beginnende Australian Open. Die Spielorte des mit 15 Millionen Dollar Preisgeld und 750 ATP-Punkten dotierten Events sind Sydney, Brisbane und Perth. (sda/bal)

Bild: EPA

Toronto kann auch Mitchell Marner halten

Der NHL-Organisation Toronto Maple Leafs ist es gelungen, mit Mitchell Marner nach Auston Matthews (21) und William Nylander (23) auch ihren dritten hochtalentierten Jungstar langfristig zu binden. Der 22-jährige Stürmer aus Kanada unterschrieb mit dem 13-fachen Stanley-Cup-Gewinner einen mit 65,3 Millionen Dollar dotierten Sechsjahresvertrag.

Marner, dessen Vertragsgespräche sich zuletzt hingezogen haben, war in der vergangenen Saison mit 98 Skorerpunkten (28 Tore, 70 Assists) aus 87 Spielen der produktivste Spieler seines Teams. (sda/ap)

Verunglückter Formel-2-Pilot Correa weiter im künstlichen Koma

Der vor zwei Wochen im belgischen Francorchamps in einen tödlichen Unfall verwickelte Formel-2-Fahrer Juan Manuel Correa bleibt im künstlichen Koma. Wie seine Eltern mitteilten, sind Infektionen unter Kontrolle und die Atemwerte weiter stabil. Ausserdem seien «alle Vitalwerte» fortdauernd beständig.

Der 20-Jährige Correa, der sich beim Unfall schwere Beinverletzungen und eine leichte Wirbelverletzung zugezogen hat, liegt seit eineinhalb Wochen in einer Londoner Klinik auf der Intensivstation. Er erlitt einen Atemstillstand und ist seither auf ein Atemgerät angewiesen.

Der Nachwuchspilot des Sauber-Junior-Teams, der sowohl den amerikanischen wie auch den ecuadorianischen Pass besitzt, war am 31. August in den Unfall mit Anthoine Hubert verwickelt gewesen. Der Franzose starb noch am Tag des Unfall mit 22 Jahren. (sda/dpa/bal)

Update: Juan Manuel Correa - September 13:

Statement: Juan Carlos and Maria Correa provide additional information on Juan Manuel Correa - https://t.co/77vgsNNVr8 - #StayStrongJM pic.twitter.com/PddN53P9ua — JM Correa (@JMCorrea__) September 13, 2019

Neymar vor Comeback bei PSG

Neymar steht bei Paris Saint Germain in der 5. Runde der französischen Meisterschaft gegen Strasbourg vor seinem Comeback. Nach der Wechselposse erwartet den Brasilianer ein frostiger Empfang.

Neymar nutzte die Auszeit vom Fussball, um sich, wie er selber schrieb, «einen Traum zu verwirklichen» - mit einer Gastrolle in seiner Lieblingsserie. Am Samstag könnte der 27-Jährige nach fünf Monaten bei Paris Saint-Germain in seine Hauptrolle als Fussballer zurückkehren. Es dürfte für ihn die bittere Lektion werden, dass auch ein Neymar nicht alle Träume verwirklichen kann. Denn ein anderer Wunsch des Brasilianers war es, PSG nach zwei Jahren wieder zu verlassen, zurück nach Spanien, zum FC Barcelona oder Real Madrid. Doch PSG liess seinen Superstar, den es 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona losgeeist hatte, nicht ziehen. (sda/bal)

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Nowitzki mit neuem Job im Weltverband

Fünf Monate nach dem Ende seiner erfolgreichen NBA-Karriere ist Dirk Nowitzki zum Vorsitzenden der Spielerkommission des Basketball-Weltverbandes FIBA gewählt worden. Damit sitzt der 41-jährige Deutsche als Spielervertreter auch im 25-köpfigen Central Board der FIBA, wie der Weltverband nach einem Entscheid des Gremiums am Rande der WM in Peking bekanntgab.

«Ich fühle mich geehrt, dass ich diese Möglichkeit bekomme und freue mich darauf, Spieler innerhalb der FIBA zu repräsentieren und ihren Stimmen Gehör zu verschaffen, wenn Entscheidungen getroffen werden», kommentierte Nowitzki seine Wahl. Die Amtszeit des langjährigen Spielers der Dallas Mavericks läuft bis 2023. Nowitzki war jüngst als WM-Botschafter in China. (sda/bal)

Bild: AP

Meister Langenthal erster Leader

In der Eishockey-Meisterschaft der Swiss League startete Meister Langenthal mit einem 4:0-Erfolg über La Chaux-de-Fonds in die neue Saison. Die Oberaargauer, die letzten Frühling auf die Ligaqualifikation gegen die Lakers verzichtet haben, stehen schon wieder an der Spitze der Tabelle. Der Kanadier Andrew Clark steuerte zwei Tore bei. Goalie Philipp Wüthrich, Langenthals Meisterheld im letzten Frühling, startete gleich wieder mit einem Shutout (27 Paraden).

Der EHC Kloten startete in Thurgau siegreich in die Saison. Dank zwei Toren innerhalb von 67 Sekunden im zweiten Abschnitt (durch Eric Faille und Jeffrey Füglister vom 0:1 zum 2:1) schaffte es Kloten in die Verlängerung, die wieder Eric Faille im Powerplay nach bloss 24 Sekunden mit dem Siegtor zum 3:2 entschied.

Von den Meisterschaftsfavoriten leistete sich Olten in Winterthur einen Fehlstart (1:2-Niederlage). Kevin Bozon markierte für Winterthur in der 58. Minute in Unterzahl das Siegtor. (pre/sda)

Wolfsburg verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Der VfL Wolfsburg gerät nach guten Saisonstart in der Bundesliga etwas ins Stocken. Gegen Fortuna Düsseldorf kam das Team des Schweizer Trios Admir Mehmedi, Kevin Mbabu und Renato Steffen in der 4. Runde nicht über ein 1:1 hinaus und verpasste damit den zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze. Bereits vor der Nationalmannschaftspause hatte sich Wolfsburg mit Paderborn gegen einen Underdog schwer getan und ebenfalls mit 1:1 remisiert.

Die Düsseldorfer, die zuletzt zweimal verloren hatten, erwischten nach einer Viertelstunde durch den Treffer des Verteidigers Niko Giesselmann einen idealen Start in die Partie. Wout Weghorst, der im Jahr 2019 bereits an 20 Toren des VfL beteiligt gewesen ist, glich nach einer halben Stunde für die Gäste aus. Wenig Einfluss auf den Ausgang der Partie konnten die beim Wolfsburg engagierten Schweizer nehmen. Mehmedi wurde nach unauffälligen 69. Minuten von Coach Oliver Glasner aus dem Spiel genommen, Steffen und Mbabu einmal mehr nur Ersatz.

Fortuna Düsseldorf - Wolfsburg 1:1 (1:1)

36'758 Zuschauer.

Tore: 16. Giesselmann 1:0. 29. Weghorst 1:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 69.), ohne Mbabu und Steffen (beide Ersatz). (pre/sda)

