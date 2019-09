Sport-News

Sport-News: Stefan Küng feiert Solo-Sieg bei der Tour de Doubs



Sport-News

Küng feiert Solo-Sieg +++ Frey trifft erstmals für Nürnberg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Küng für die WM in Form

Stefan Küng befindet sich eineinhalb Wochen vor dem WM-Zeitfahren in Yorkshire in Form. Der 25-jährige Thurgauer vom Team Groupama-FDJ gewann in Pontarlier im französischen Jura solo als erster Schweizer die Tour de Doubs, ein Eintagesrennen der dritthöchsten Kategorie.

Küng feierte beim ersten Renneinsatz nach einer einmonatigen Pause seinen vierten Saisonsieg, nachdem er im Frühling je eine Etappe der Algarve-Rundfahrt und der Tour de Romandie für sich entschieden hatte und im Juni Schweizer Zeitfahr-Meister geworden war. Kommende Woche bestreitet Küng als letzten Test vor der WM die fünf Etappen umfassende Slowakei-Rundfahrt. (ram/sda)

Frey trifft erstmals für Nürnberg

Michael Frey hat in seinem dritten Spiel im Dress des 1. FC Nürnberg erstmals ein Tor erzielt. Die Torpremiere des 25-jährigen Berners war äusserst sehenswert. Kurz vor der Pause im Match in Darmstadt nahm Frey vor dem Strafraum mit dem Rücken zum Tor eine Freistoss-Vorlage von der Mittellinie mit der Brust ab, aus der Drehung traf er mit einem wuchtigen Halbvolleyschuss. Es war Nürnbergs 2:1-Führung in einem Spiel, das nach einer turbulenten Schlussphase 3:3 ausging. (ram/sda)

Spanien ist Basketball-Weltmeister

Die Basketball-Nationalmannschaft Spaniens hat zum zweiten Mal nach 2006 den WM-Titel gewonnen. In China schlug sie in einem einseitigen Final Argentinien mit 95:75. Nach einem Blitzstart der Spanier, die nach drei Minuten bereits 14:2 vorne lagen, geriet der Gewinn der Goldmedaille nie in Gefahr. WM-Bronze ging dank einem Sieg über Australien an Frankreich. (ram)

Bild: EPA

Auswärtssieg für Freulers Atalanta

Atalanta Bergamo feierte im dritten Saisonspiel den zweiten Sieg. Die Mannschaft mit dem Schweizer Remo Freuler, der im zentralen Mittelfeld durchspielte, gewann bei Genoa 2:1. Nach dem Ausgleich des Heimteams in der 91. Minute durch Penalty gelang Duvan Zapata in der 95. Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss der Siegtreffer. (ram)

Genoa - Atalanta Bergamo 1:2 (0:0)

Tore: 64. Muriel (Foulpenalty) 0:1. 91. Criscito (Foulpenalty) 1:1. 95. Duvan Zapata 1:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. (sda)

Neuer Weltrekord im Halbmarathon

Der Kenianer Geoffrey Kamworor verbesserte in Kopenhagen den Weltrekord im Halbmarathon. Der dreifache Weltmeister über diese Distanz siegte in 58:01 Minuten und war damit 17 Sekunden schneller als sein Landsmann Abraham Kiptum im Oktober 2018 in Valencia. Der von Julien Wanders gehaltene Schweizer Rekord liegt bei 1:00:09 Stunden. (ram/sda)

Bild: AP

Lüthi stoppt Abwärtstrend mit 4. Platz in Misano

Tom Lüthi zeigte im Grand Prix von San Marino von Startposition 7 aus eine starke Leistung. Der 33-jährige Emmentaler klassierte sich im 13. Saisonrennen der Moto2-Klasse auf Rang 4. Auf Sieger Augusto Fernandez büsste er weniger als drei Sekunden ein, zum fünften Podestplatz in diesem Jahr fehlten Lüthi eineinhalb Sekunden.

Hinter dem Spanier Fernandez, der seinen dritten Saisonsieg feierte, wurde der Italiener Fabio Di Giannantonio Zweiter. Das Podest komplettierte Alex Marquez. Der Spanier liegt im WM-Klassement mit noch 26 Punkten Vorsprung vor Fernandez (197:171). Lüthi bleibt mit nun 159 Punkten WM-Dritter. Dominique Aegerter klassierte sich mit über einer halben Minute Rückstand auf die Spitze nur im 18. Rang und blieb im fünften Rennen in Serie ohne WM-Punkte.

In der MotoGP-Klasse siegte Marc Marquez. Der spanische WM-Leader gewann seinen 77. Grand Prix, den 51. in der Königsklasse, weil er in der letzten Runde noch Fabio Quartararo überholen konnte. (ram/sda)

Bild: EPA

Alaba fällt mit Muskelfaserriss aus

Bayern München muss bis auf weiteres auf David Alaba verzichten. Der österreichische Aussenverteidiger erlitt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel in Leipzig (1:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels und dürfte dem deutschen Meister mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Bayern-Trainer Niko Kovac muss daher für den Auftakt in die Champions-League-Saison am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad und am kommenden Bundesliga-Wochenende gegen den 1. FC Köln auf der Position des linken Verteidigers umplanen. (sda/dpa)

Bild: EPA

Fury besiegt Wallin

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury fügte dem zuvor ungeschlagenen Schweden Otto Wallin bei einem Kampf in Las Vegas die erste Niederlage zu. Der Brite musste gegen den klaren Aussenseiter allerdings über die volle Distanz von zwölf Runden gehen, ehe er sich einstimmig nach Punkten (116:112, 117:111, 118:110) durchsetzte.

Fury hatte in seinem 30. Profikampf einige heikle Momente zu überstehen. Ringrichter Tony Weeks sah sich in der 6. Runde gezwungen, den Kampf für kurze Zeit zu unterbrechen, weil sich Fury in der 3. Runde eine tiefe und stark blutende Schnittwunde oberhalb des rechten Auges zugezogen hatte. Diese störte den 31-jährigen Engländer sichtlich. Nach der kurzen Pause erhöhte Fury die Schlagzahl zwar nochmals, schaffte es aber nicht, den Kampf vorzeitig zu beenden. (sda/afp/ap)

Bild: AP

Fatis historische Leistung bei Barcelonas Kantersieg

Der FC Barcelona kommt in der 4. Runde der Primera Division zu einem ungefährdeten 5:2-Sieg über Valencia. Im Camp Nou erzielte der 16-jährige Ansu Fati den ersten Treffer, danach gab er den Assist zum 2:0 von Frenkie De Jong. Er ist der jüngste Spieler der Liga-Geschichte, dem dies in einem Spiel gelang – und das beim ersten Einsatz von Beginn an.

Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer trafen Gerard Piqué und zwei Mal Luis Suarez, der für Fati kam, zum Endstand. Barcelona ist damit wieder auf Tuchfühlung mit den beiden Teams aus Madrid. (ram)

Barcelona - Valencia 5:2 (2:1)

81'617 Zuschauer. - Tore: 3. Fati 1:0. 7. De Jong 2:0. 29. Gameiro 2:1. 52. Piqué 3:1. 61. Suarez 4:1. 82. Suarez 5:1. 92. Gomez 5:2. - Bemerkungen: Barcelona u.a. ohne Messi (verletzt). (sda)

Malen nach Zahlen

Donyell Malen hat Vitesse Arnheim im Alleingang besiegt. Der 20-jährige holländische Nationalstürmer schoss beim 5:0-Sieg von PSV Eindhoven alle fünf Treffer. Dies schafften in der Klubgeschichte erst zwei Spieler in der Eredivisie: Coen Dillen 1959 und Bert Theunissen 1964.

Nach fünf Spielen hat PSV 13 Punkte und ist damit Co-Leader gemeinsam mit Ajax Amsterdam. Der letztjährige Champions-League-Halbfinalist schlug Heerenveen 4:1. (ram)

Schweizer Davis-Cup-Team in der Slowakei geschlagen

Die Schweiz hat im Davis Cup gegen die Slowakei den nicht zu erwartenden Sieg verpasst. Henri Laaksonen verlor am Samstag nach dem Doppel mit Jérôme Kym sichtbar angeschlagen mit 1:6, 1:6 auch das Einzel gegen Norbert Gombos (ATP 117). Die Slowaken sicherten sich damit den benötigten Punkt zum 3:1 und dürfen im nächsten März in der Qualifikation für die Finalrunde 2020 antreten.

Die Schweiz hat dagegen keine Chance mehr, sich noch auf sportlichem Weg für die Endrunde im kommenden Jahr zu qualifizieren. Für das Team von Captain Severin Lüthi wird es 2020 darum gehen, sich die Möglichkeit für eine Qualifikation in zwei Jahren zu schaffen. (ram/sda)

Bild: EPA

Van der Poel dominiert in Grossbritannien

Wer noch gezweifelt hatte, das Radsport-Multitalent Mathieu van der Poel zähle in zwei Wochen im WM-Strassenrennen in Yorkshire nicht zu den Titelkandidaten, der wurde spätestens an der Grossbritannien-Rundfahrt eines Besseren belehrt. Der 24-jährige Holländer dominierte das acht Etappen umfassende Rennen fast nach Belieben. Er gewann drei Teilstücke, das letzte zum Abschluss am Samstag, und entschied die Gesamtwertung vor dem Italiener Matteo Trentin und dem Belgier Jasper de Buyst für sich.

Van der Poel hat dieses Jahr unter anderem bereits WM-Gold im Radquer und mehrere Mountainbike-Weltcuprennen gewonnen. Auf der Strasse siegte er im Frühling unter anderem im Gold Race und wurde er an der Flandern-Rundfahrt Vierter. 2020 gilt er als ärgster Widersacher von Nino Schurter im Kampf um Olympia-Gold im Cross-Country. (ram/sda)

Bild: EPA

Roglic vor Gesamtsieg, Pogacar auf dem Podest

Primoz Roglic steht unmittelbar vor dem Gesamtsieg an der 74. Vuelta. Der Slowene verteidigte sein Leadertrikot in der 20. Etappe souverän und fährt am Sonntag als Leader in Madrid ein. Der Tagessieg beim zweitletzten Teilstück ging an Roglic' Landsmann Tadej Pogacar.

Roglic wird, sofern er die letzte Etappe am Sonntag ohne Sturz übersteht, die Spanien-Rundfahrt vor dem Spanier Alejandro Valverde und Pogacar für sich entscheiden. Der 20-Jährige verdrängte bei der letzten Bergetappe noch den Kolumbianer Nairo Quintana vom Podest. Neoprofi Pogacar feierte auf dem Alto de Gredos solo seinen bereits dritten Etappensieg an dieser Rundfahrt. (ram/sda)

Etapa 20 - Stage 20 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @TamauPogi gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Tadej Pogačar's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/GnxYE3uV2r — La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2019

Juventus früh gestoppt

Letzte Saison gab Juventus Turin erst in der 9. Runde die ersten Punkte in der Serie A ab. Heuer fängt Juve in der 3. Runde das erste Remis ein – mit einem 0:0 bei Fiorentina. In Florenz bekamen es nicht selten zwei Stars miteinander zu tun: Cristiano Ronaldo kreuzte die Klingen mit Franck Ribéry, der seit dieser Saison die Fiorentina verstärkt. (ram/sda)

Bild: AP

Abonniere unseren Newsletter