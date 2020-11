Sport-News

Chris Paul wechselt zu den Phoenix Suns +++ Medwedew bodigt Zverev

Chris Paul zu den Phoenix Suns

Die Phoenix Suns vermelden einen guten Monat vor Beginn der NBA-Saison einen Transfercoup. Die Franchise aus Arizona hat All Star Chris Paul engagiert. Die Suns verpflichteten den zuletzt bei den Oklahoma City Thunder tätigen Paul in einem umfangreichen Tauschgeschäft. Für den wegziehenden 35-jährigen Point Guard erhalten die Thunder im Gegenzug Ricky Rubio, Kelly Oubre, Jalen Lecque und Ty Jerome sowie den künftigen Erstrundendraft der Suns.

Phoenix ist für den zehnfachen All Star Paul nach den New Orleans Hornets, den Los Angeles, den Houston Rockets und den Thunder die fünfte Station in der besten Basketball-Liga der Welt. An den Spielen 2008 in Peking und 2012 in London wurde er mit dem amerikanischen Team Olympiasieger.

Bei den Suns ist die Hoffnung gross, mit der Verpflichtung von Paul die lange Serie von verpassten Playoff-Teilnahmen beenden zu können. Letztmals war Phoenix vor zehn Jahren in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei gewesen. Die neue Saison in der NBA beginnt am 22. Dezember. Die Regular Season umfasst aufgrund der Corona-Pandemie pro Team 72 statt 82 Spiele. (zap/sda)

Medwedew bodigt Zverev

Im zweiten Match der ATP Finals setzte sich Daniil Medwedew gegen Alexander Zverev mit 6:3, 6:4 durch. Der Russe, der gegen den Deutschen vor wenigen Tagen schon den Final in Paris-Bercy für sich entschieden hatte, war nach der sehr umkämpften Startphase der bessere Spieler und kam zu einem schliesslich sicheren Erfolg. Am Mittwoch spielt nun Medwedew gegen Novak Djokovic, während Zverev gegen Diego Schwartzman antritt. (pre/sda)

FIRST #NittoATPFinals W ✅



Baumgartner neuer Vereinspräsident des FC Basel

Der FC Basel hat einen neuen Vereinspräsidenten. Reto Baumgartner löst Bernhard Burgener ab. Den Wechsel an der Spitze des Klubs hatte Burgener Ende September angekündigt, als er in einem Interview auf der klubeigenen Homepage verkündete, für die nächste Amtszeit nicht mehr zu kandidieren. Burgener bleibt gleichwohl der starke Mann im FC Basel. Er ist seit Sommer 2017 Hauptaktionär der FC Basel Holding AG und Verwaltungsratspräsident der AG.

Die Rochade verkündete Burgener ebenfalls in einer Video-Sequenz auf der Homepage des Klubs. Demnach wurde Baumgartner an der schriftlich durchgeführten Generalversammlung «mit grossem Mehr» gewählt. Baumgartner, der von 1990 bis 1994 Spieler des FC Basel war, nimmt als Vereinspräsident Einsitz im Verwaltungsrat der AG, an der der Verein einen Anteil von 25 Prozent besitzt. Hauptberuflich ist der frühere Verteidiger Vizedirektor beim Gewerbeverband Basel. (zap/sda)

Drei positive Corona-Fälle bei den Ukrainern

Nach drei Corona-Fällen in der Mannschaft der Ukrainer ist offen, ob das Nations-League-Spiel vom Dienstag in Luzern gegen die Schweiz stattfinden kann. Jewgeni Makarenko, Eduard Sobol und Dimitri Risnyk sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Makarenko und Sobol spielten am Samstag noch gegen Deutschland (1:3).

Vorerst haben der Luzerner Kantonsarzt und die UEFA der Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko erlaubt, am Montagabend zu trainieren, wie der ukrainische Verband vermeldete. Die Corona-Tests, die die Ukrainer vor dem Training durchführten, werden darüber entscheiden, ob das Spiel stattfindet oder nicht. (pre/sda)

Bild: keystone

Djokovic schlägt Schwartzman souverän

Novak Djokovic ist mit einem problemlosen Sieg in die ATP Finals gestartet. Der Serbe setzte sich in London gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 6:2 durch. Schwartzman, der sich zum ersten Mal für das Saisonfinale der besten acht Spieler qualifiziert hat, konnte nur in den ersten Minuten mit dem Weltranglistenersten mithalten. Er ging im ersten Satz sogar mit Break in Führung, musste aber sogleich selber seinen Service abgeben. Nach dem 2:2 gewann der im Vergleich zur Konkurrenz kleingewachsene Südamerikaner nur noch drei Games. Nach 78 Minuten beendete Djokovic den Match mit einem erfolgreichen Volley. (pre/sda)

BVB muss auf Haaland verzichten

Norwegens Nationalstürmer Erling Haaland wird sich auch bei der Rückkehr nach Deutschland an die Quarantänepflicht halten müssen. Das machten Norwegens Behörden und der Verband klar. Die Nationalspieler hätten zugestimmt, bei einer Ausreise sich bis zum Ablauf der zehntägigen Quarantäne in Isolation zu begeben, berichtet die «Süddeutsche Zeitung».

Haaland wird Borussia Dortmund somit am Samstag gegen Hertha BSC fehlen. Bei Zuwiderhandlung gegen das norwegische Infektionsschutzgesetz drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis. Nach einem positiven Test des Verteidigers Omar Elabdellaoui wurde das gesamte Nationalteam unter Quarantäne gestellt, das Nations-League-Spiel gegen Rumänien wurde abgesagt. Das Auswärtsspiel in Österreich am Mittwoch wird möglicherweise eine B-Auswahl bestreiten. (ram)

Bild: keystone

Dillier findet neuen Arbeitgeber

Radprofi Silvan Dillier hat ein neues Team gefunden. Laut der Zeitung «Het Nieuwsblad» fährt der Aargauer in der nächsten Saison für Alpecin-Fenix um Superstar Mathieu van der Poel. Die belgische Equipe hatte sich in der abgelaufenen Saison mit dem Gewinn der Gesamtwertung in der zweitklassigen Europe Tour automatisch das Startrecht in der World Tour gesichert, Heimat der grössten Rennen.

Dilliers Vertrag mit der französischen Formation AG2R La Mondiale läuft nach drei Saisons zum Ende dieses Jahres aus. Sein bislang grösster Erfolg war der 2. Platz im Klassiker Paris – Roubaix, als er sich 2018 im Schlussspurt Peter Sagan geschlagen geben musste. 2017 gewann Dillier, damals noch im Dress von BMC, ausserdem eine Etappe im Giro d'Italia. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Mascherano tritt zurück

Der langjährige argentinische Internationale Javier Mascherano hat im Alter von 36 Jahren seine Karriere beendet. Der frühere Spieler des FC Barcelona, der sein Geld zuletzt in seiner Heimat bei Estudiantes de La Plata verdiente, bestritt zwischen 2003 und 2018 147 Länderspiele für Argentinien – so viele wie kein anderer.

Mit Barça gewann Mascherano in acht Saisons insgesamt 18 Trophäen. 2011 und 2015 triumphierte der defensive Mittelfeldspieler mit den Katalanen in der Champions League. (ram/sda/afp)

Bild: AP/AP

IOC: Olympia in Tokio findet statt

Die wegen der Corona-Pandemie auf den Sommer 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio sollen wie geplant ausgetragen werden. Darauf verständigte sich der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, am Montag mit dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga in Tokio.

Er sei entschlossen, die Spiele im kommenden Jahr in der Hauptstadt seines Landes auszurichten, sagte Suga laut örtlichen Medien. Bach dankte Suga für dessen Engagement, die Spiele auszurichten. Sie sollten zu einem Symbol für Soldidarität in der Nach-Corona-Ära werden, sagte Bach. (ram/sda)

Bild: keystone

Johnson mit Turnierrekord US-Masters-Sieger

Mit fünf Schlägen Vorsprung und dem Rekordergebnis von 268 Schlägen hat der amerikanische Golfprofi Dustin Johnson das 84. US Masters in Augusta gewonnen. Für den 36-Jährigen aus dem Bundesstaat South Carolina war es der zweite Triumph an einem der grossen vier Turniere. Im Juni 2016 hatte er das US Open gewonnen. Johnson ist Leader der Weltrangliste und seit vielen Jahren einer der konstant stärksten Spieler. Verschiedene weitere Siege an Turnieren auf Grand-Slam-Stufe hatte er in der Vergangenheit knapp verpasst.

Den sehr guten Eindruck, den er bis dorthin über das ganze Turnier hinterlassen hatte, machte Tiger Woods in der Schlussrunde an einem einzigen Loch zunichte. Am 12. Loch, einem sehr kurzen, aber sehr tückischen Par 3, schlug er den Ball dreimal ins Wasser. Umwege über Sandbunker und einen schwachen, verschobenen Putt führten schliesslich zum desaströsen Score von zehn Schlägen. Sieben über Par an einem einzigen Loch also. In 22 Auftritten in Augusta war eine Acht am 15. Loch, einem Par 5, zuvor Woods' schlechtestes Lochergebnis gewesen. Das schier unglaubliche Missgeschick liess Woods aus einer vermeintlich gesicherten Position im vorderen Mittelfeld der 60 Finalisten zeitweilig fast an den Schluss zurückfallen. (zap/sda)

Bild: keystone

Aebischer, Kasami und Lang nachnominiert

Nationalcoach Vladimir Petkovic hat vor dem für den Ligaerhalt in der Nations League entscheidenden Spiel am Dienstag gegen die Ukraine in Luzern drei Spieler nachnominiert. Michel Aebischer (YB), Pajtim Kasami (Basel) und Michael Lang (Mönchengladbach) verstärken das Schweizer Kader.

Petkovic entschied sich zu den Nachnominationen, weil mit Jordan Lotomba und Silvan Widmer zwei Verteidiger positiv auf das Coronavirus getestet wurden sowie mit Nico Elvedi und Remo Freuler zwei Spieler gegen die Ukraine gesperrt ausfallen. Für den auf diese Saison hin von Sion zu Basel gewechselten Kasami ist es das erste Aufgebot seit März 2016. (zap/sda)

