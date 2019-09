Sport-News

YB-Wüthrich wechselt nach Australien +++ Run auf Tickets für Hockey-WM

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Wüthrich wechselt nach Perth

Innenverteidiger Gregory Wüthrich setzt seine Karriere in Australien fort. Der 24-jährige Berner wechselt von YB zu Perth Glory. Die Meisterschaft in Australien startet Mitte Oktober. Wüthrich wird dort gegen Daniel Lopar und Pirmin Schwegler spielen, die im Sommer bei den Western Sydney Wanderers unterschrieben.

Wüthrich war Teil der YB-Mannschaft, die in den vergangenen beiden Saisons Schweizer Meister wurde. Sein nun aufgelöster Vertrag mit den Young Boys wäre im Sommer 2020 ausgelaufen. In dieser Saison kam er nur zu einem zweiminütigen Kurzeinsatz in der Super League. (ram)

Bild: KEYSTONE

Run auf Tickets für Hockey-WM

Der Vorverkauf von Tagestickets für die Eishockey-WM im Mai 2020 in Zürich und Lausanne ist sehr erfolgreich gestartet. In der ersten Woche wurden bereits über 100'000 Tickets verkauft. Damit konnte bisher rund ein Drittel der budgetierten Ticketeinnahmen für die WM realisiert werden.

Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft waren erwartungsgemäss am meisten gefragt. Die Eröffnungspartie Schweiz – Russland sowie das Spiel Schweiz – Finnland sind bereits ausverkauft. (ram/sda)

Siegtor und Assist von Scherwey

Tristan Scherwey hatte im ersten NHL-Vorbereitungsspiel von Ottawa einen überzeugenden Auftritt. Der beim SCB unter Vertrag stehende Stürmer erzielte ein Tor und einen Assist. Im Vorbereitungsspiel der Ottawa Senators gegen die Toronto Maple Leafs steuerte Scherwey das Siegtor zum 2:1 sowie den Assist beim 1:0 bei. Er nutzte einen kapitalen Puckverlust von Toronto-Star Mitchell Marner aus, um sein Tor zu erzielen.

Der 28-jährige Freiburger hat beim SC Bern einen laufenden Vertrag und wird im Normalfall frühestens in der nächsten Saison in die NHL wechseln können. Aktuell absolviert er das Trainingscamp und die Vorbereitung in Ottawa mit einem Probevertrag. Mit Timo Meier war bei der 3:4-Niederlage seiner San Jose Sharks gegen Anaheim ein weiterer Schweizer als Torschütze erfolgreich. (ram/sda)

Kloten mit Reaktion in Langenthal

Kloten zeigt auf die 1:3-Heimniederlage gegen Visp eine Reaktion und gewinnt beim Swiss-League-Champion Langenthal mit 3:1. Emilijus Krakauskas, Marc Marchon und Eric Faille (ins leere Tor) waren für die Zürcher Unterländer erfolgreich.

Ajoie ist auch nach drei Runden der neuen Saison als einziges Team noch verlustpunktlos. Die Jurassier setzten sich gegen die EVZ Academy mit 8:3 durch. Jonathan Hazen und Mathias Joggi trafen doppelt für Ajoie.

La Chaux-de-Fonds, der Playoff-Finalist der letzten Saison, zog auch beim Underdog Biasca Ticino Rockets den Kürzeren und ziert ohne Punkte das Tabellenende. Die verblüffenden Tessiner trafen zweimal in Über- und einmal in Unterzahl. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Maskottchen für Winterspiele 2022: Panda und Laternenfigur

Ein Panda ist das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Bei einer Zeremonie in der Eishockey-Arena in der chinesischen Hauptstadt wurde der Bing Dwen Dwen genannte Glücksbringer vorgestellt. Auch das Maskottchen für die Paralympischen Winterspiele, Shuey Rhon Rhon, eine Figur aus einer traditionellen roten chinesischen Laterne, wurde präsentiert.

Die Namen des Pandas in Eis mit Helm und der Laternenfigur wurden überraschend nicht in der in China üblichen, offiziell gültigen Pinyin-Umschrift aus den chinesischen Schriftzeichen transkribiert, sondern möglicherweise der englischen Sprache zur leichteren Aussprache angepasst. Eigentlich hätten sie Bing Dundun und Xue Rongrong geschrieben werden müssen. Bing steht für Eis, Rongrong für lebendig und robust. In Xue Rongrong wiederum werden die Wörter Schnee, Integration und Toleranz zusammengeführt. (abu/sda)

Spread the word! #BingDwenDwen and #ShueyRhonRhon are your official #Beijing2022 #mascots. This joyful pair are ready to meet the world and lead you all the way to 2022! Good night! pic.twitter.com/mUDqASVu29 — Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

Nur noch zwei Spielsperren gegen Neymar

Neymar und der französische Meister Paris Saint-Germain haben mit ihrem Rekurs vor dem internationalen Sportgerichtshof teilweise Recht bekommen. Der CAS-Einzelrichter reduzierte die Sperre gegen den brasilianischen Nationalstürmer von drei auf zwei Champions-League-Partien.

Damit könnte Neymar am 22. Oktober im Auswärtsspiel des PSG gegen den FC Brügge wieder auflaufen. Für die Spiele zuhause gegen Real Madrid (am Mittwoch) und auswärts gegen Galatasaray Istanbul (1. Oktober) bleibt er gesperrt.

Neymar war Mitte Juni von der UEFA wegen «Beleidigung» der Video-Schiedsrichter nach dem im März verlorenen Achtelfinal gegen Manchester United (1:3) bestraft worden. Die Engländer erzielten das entscheidende Tor zum Weiterkommen durch einen umstrittenen Handspenalty in der Nachspielzeit, der auf Intervention der Video-Schiedsrichter gegeben wurde. Darauf hatte der damals verletzte Neymar die Offiziellen auf Instagram attackiert. (zap/sda)

Bild: EPA

Teichmann scheitert an schlechter klassierten Gegnerin

Beim Hartplatz-Turnier in Seoul sind nach Timea Bacsinszky auch Jil Teichmann (WTA 70) und Stefanie Vögele (WTA 118) bereits in der 1. Runde ausgeschieden.

Die 22-jährige Bielerin Jil Teichmann unterlag Paula Badosa 4:6, 4:6. Die Weltranglisten-88. aus Spanien zeigte sich im ersten Aufeinandertreffen der zwei Spielerinnen sehr effizient. Im ersten Satz nutzte sie ihre einzige Breakchance zum 4:3. Im zweiten musste Teichmann ihren Service gleich zu Beginn zum 0:1 abgeben. Beim Stand von 4:5 vergab die Schweizerin ihre zwei einzigen Gelegenheiten zum Break. Badosa ihrerseits verwertete nach 81 Minuten gleich den ersten Matchball.

Die Aargauerin Vögele (WTA 118) hatte in der fünften Direktbegegnung mit Ajla Tomljanovic zum vierten Mal das Nachsehen. Die 29-Jährige verlor gegen die als Nummer 5 gesetzte Australierin in knapp einer Stunde 0:6, 2:6. Tags zuvor war in der südkoreanischen Hauptstadt bereits Timea Bacsinszky (WTA 94) in der 1. Runde sang- und klanglos ausgeschieden (0:6, 0:6 gegen die Amerikanerin Kristie Ahn). (zap/sda)

Bild: EPA

St. Pauli mit erstem Derby-Heimsieg gegen HSV seit 1960

St. Pauli fügt dem Stadtrivalen Hamburger SV die erste Niederlage in der laufenden 2. Bundesliga zu.

Der Kiezklub setzte sich in der 6. Runde mit 2:0 durch und feierte damit den ersten Heimsieg gegen den HSV seit 1960. Hamburg gab durch die Niederlage die Tabellenführung an Bundesliga-Absteiger Stuttgart ab. (mim/sda)

Zwei Spielsperren gegen Servette-Captain Noah Rod

Gegen Captain Noah Rod von Genève-Servette ist eine Sperre von zwei Spielen ausgesprochen worden, die zweite davon wird er am Dienstag gegen die ZSC Lions verbüssen.

Der Schweizer Internationale muss zusätzlich zur Sperre eine Busse von 3900 Franken bezahlen. Rod wurde wegen einer Behinderung von Langnaus Stürmer Loïc In-Albon zum Meisterschaftstart am Freitag zur Rechenschaft gezogen. In-Albon konnte nach dem Vergehen von Rod in der 4. Minute nicht mehr weiterspielen und verliess das Eis mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung.

Rods Teamkollege Floran Douay wurde derweil wegen eines Checks gegen den Kopf des Bielers Mike Künzle in der Partie vom letzten Samstag für ein Spiel gesperrt und mit 1760 Franken gebüsst. Er wird damit gegen die ZSC Lions ebenfalls fehlen. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Finnland-Star Patrik Laine trainiert beim SCB

Der Weltklasse-Stürmer Patrik Laine trainiert ab sofort und bis auf weiteres beim SC Bern. Der 21-Jährige Finne konnte sich bislang mit den Winnipeg Jets nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Patrik Laine ist seit 2016 für die kanadische Equipe tätig, die ihn im gleichen Jahr als Nummer 2 gedraftet hatte. Die Ausbeute in der NHL kann sich mit 118 Toren und 82 Assists in 260 Partien sehen lassen. Laine gewann mit Finnland vor drei Jahren unter der Leitung des Berner Trainers Kari Jalonen die WM-Silbermedaille. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Wawrinka verzichtet auf Turnier in St.Petersburg

Stan Wawrinka (ATP 19) verzichtet auf einen Start am ATP-Turnier in St.Petersburg in dieser Woche. Das gibt der 34-jährige Waadtländer auf Instagram bekannt.

«Es ist traurig, nicht in St.Petersburg spielen zu können. Aber es hat Priorität, auf meinen Körper zu achten. Ich arbeite hart daran, um bald wieder auf den Platz zurückzukehren», schrieb Wawrinka. Was ihn zum Forfait bewogen hat, dazu äusserte er sich nicht. Laut lokalen Medien bereitet ihm ein Bein Sorgen. (abu/sda)

Bacsinszky scheidet in Seoul sang- und klanglos aus

Timea Bacsinszky (WTA 94) kommt weiterhin nicht auf Touren. Die 30-jährige Waadtländerin kassiert am WTA-Turnier in Seoul in der 1. Runde die Höchststrafe.

Bacsinszky unterlag der im Ranking eine Position vor ihr klassierten Amerikanerin Kristie Ahn 0:6, 0:6. Es war das erste Duell der beiden. Damit wartet Bacsinszky weiter auf den ersten Sieg seit Anfang Juni. Damals erreichte sie am WTA-Turnier in Bol die Viertelfinals. Gegen Ahn erlitt sie die achte Niederlage in Serie. (abu/sda)

Bild: EPA

Ibrahimovic stellt dank drei Toren Rekordmarke auf

Zlatan Ibrahimovic trägt sich in die Rekordbücher der Los Angeles Galaxy ein. Der schwedische Stürmer erzielte in der nordamerikanischen Fussball-Liga MLS beim 7:2-Kantersieg gegen Sporting Kansas City drei Tore. Mit dem Saisontotal von nun 26 Treffern löste der 37-Jährige den bisherigen Klub-Rekordhalter Carlos Ruiz (24 Tore im Jahr 2002) ab. Für die Galaxy, die in der Western Conference den 5. Platz belegen, ging eine Serie von vier Partien ohne Sieg zu Ende. (abu/sda/dpa)

Scherwey übersteht ersten Cut im Senators-Camp

Tristan Scherwey darf weiterhin im im Trainingscamp der Ottawa Senators bleiben. Der Flügelstürmer des SC Bern hat den ersten Cut des NHL-Franchise überstanden, dem insgesamt elf Spieler zum Opfer fielen. Der 28-Jährige könnte noch maximal zwei Wochen bei den «Sens» weilen. Eine NHL-Klausel besitzt er aber erst nächste Saison, er dürfte also spätestens Ende September nach Bern zurückkehren. (abu)

Bild: KEYSTONE

Federer und Laaksonen treffen auf Belgien und Grossbritannien

Das als Nummer 3 gesetzte Schweizer Team mit Roger Federer und Henri Laaksonen trifft im neu geschaffenen ATP Cup in Australien (3. bis 12. Januar) in der Gruppe C auf Belgien und Grossbritannien.

Die Schweizer spielen in Sydney. Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic trifft mit Serbien in Brisbane in der Gruppe A auf Frankreich und Südafrika, Spanien mit US-Open-Sieger Rafael Nadal bekommt es in Perth in der Gruppe B mit Japan und Georgien zu tun. Der ATP Cup verdrängt im Kalender den in Perth veranstalteten Hopman Cup, bei Federer in den letzten beiden Jahren zusammen mit Belinda Bencic triumphiert hat. (abu/sda)

Bild: EQ Images

Fiala verpasste Start zu Minnesotas Trainingscamp

Kevin Fiala verpasst laut nordamerikanischen Medienberichten den Start des laufenden Trainingscamps bei Minnesota Wild, weil das Arbeitsvisum des 23-jährigen St. Gallers erneuert werden muss.

Fiala hatte davor noch einen neuen Zweijahresvertrag bei Minnesota erhalten. Der frühere Flügelstürmer der Nashville Predators wird in der kommenden Saison 2,5 Millionen Dollar und im Jahr darauf 3,5 Millionen Dollar verdienen.

Fiala hat seit seinem Debüt im März 2015 in der NHL für Nashville und Minnesota 241 Partien bestritten und dabei 110 Skorerpunkte (53 Tore/57 Assists) erzielt. Im Frühjahr 2018 gewann er mit der Schweizer Nationalmannschaft in Kopenhagen WM-Silber. (mim/sda)

Bild: AP

Jakobsen letzter Sieger an der Vuelta

Primoz Roglic hat als erster Slowene eine grosse Rundfahrt gewonnen. Der 29-Jährige liess in der 21. und letzten Etappe der Vuelta wie erwartet nichts mehr anbrennen. Bemerkenswert sind auch die beiden Fahrer, die Roglic auf das Podium begleiteten. Der unverwüstliche Weltmeister Alejandro Valverde ist bereits 39-jährig. Der Gesamtdritte Tadej Pogacar ist die nächste grosse Hoffnung Sloweniens nach Roglic und erst 20 Jahre jung.

Die letzte Etappe in Madrid endete wie erwartet im Sprint. Der Sieg ging an den Niederländer Fabio Jakobsen. Der 23-Jährige verwies den Iren Sam Bennett und den Polen Szymon Sajnok auf die nachfolgenden Plätze. Jakobsen hatte bereits die 4. Etappe für sich entschieden und hat wie Bennett zwei Etappensiege auf seinem Konto. (ram/sda)

Etapa 21 - Stage 21 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @FabioJakobsen gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Fabio Jakobsen's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/WI4OgZnr1g — La Vuelta (@lavuelta) September 15, 2019

Küng für die WM in Form

Stefan Küng befindet sich eineinhalb Wochen vor dem WM-Zeitfahren in Yorkshire in Form. Der 25-jährige Thurgauer vom Team Groupama-FDJ gewann in Pontarlier im französischen Jura solo als erster Schweizer die Tour de Doubs, ein Eintagesrennen der dritthöchsten Kategorie.

Küng feierte beim ersten Renneinsatz nach einer einmonatigen Pause seinen vierten Saisonsieg, nachdem er im Frühling je eine Etappe der Algarve-Rundfahrt und der Tour de Romandie für sich entschieden hatte und im Juni Schweizer Zeitfahr-Meister geworden war. Kommende Woche bestreitet Küng als letzten Test vor der WM die fünf Etappen umfassende Slowakei-Rundfahrt. (ram/sda)

Frey trifft erstmals für Nürnberg

Michael Frey hat in seinem dritten Spiel im Dress des 1. FC Nürnberg erstmals ein Tor erzielt. Die Torpremiere des 25-jährigen Berners war äusserst sehenswert. Kurz vor der Pause im Match in Darmstadt nahm Frey vor dem Strafraum mit dem Rücken zum Tor eine Freistoss-Vorlage von der Mittellinie mit der Brust ab, aus der Drehung traf er mit einem wuchtigen Halbvolleyschuss. Es war Nürnbergs 2:1-Führung in einem Spiel, das nach einer turbulenten Schlussphase 3:3 ausging. (ram/sda)

Spanien ist Basketball-Weltmeister

Die Basketball-Nationalmannschaft Spaniens hat zum zweiten Mal nach 2006 den WM-Titel gewonnen. In China schlug sie in einem einseitigen Final Argentinien mit 95:75. Nach einem Blitzstart der Spanier, die nach drei Minuten bereits 14:2 vorne lagen, geriet der Gewinn der Goldmedaille nie in Gefahr. WM-Bronze ging dank einem Sieg über Australien an Frankreich. (ram)

Bild: EPA

Auswärtssieg für Freulers Atalanta

Atalanta Bergamo feierte im dritten Saisonspiel den zweiten Sieg. Die Mannschaft mit dem Schweizer Remo Freuler, der im zentralen Mittelfeld durchspielte, gewann bei Genoa 2:1. Nach dem Ausgleich des Heimteams in der 91. Minute durch Penalty gelang Duvan Zapata in der 95. Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss der Siegtreffer. (ram)

Genoa - Atalanta Bergamo 1:2 (0:0)

Tore: 64. Muriel (Foulpenalty) 0:1. 91. Criscito (Foulpenalty) 1:1. 95. Duvan Zapata 1:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. (sda)

Neuer Weltrekord im Halbmarathon

Der Kenianer Geoffrey Kamworor verbesserte in Kopenhagen den Weltrekord im Halbmarathon. Der dreifache Weltmeister über diese Distanz siegte in 58:01 Minuten und war damit 17 Sekunden schneller als sein Landsmann Abraham Kiptum im Oktober 2018 in Valencia. Der von Julien Wanders gehaltene Schweizer Rekord liegt bei 1:00:09 Stunden. (ram/sda)

Bild: AP

Lüthi stoppt Abwärtstrend mit 4. Platz in Misano

Tom Lüthi zeigte im Grand Prix von San Marino von Startposition 7 aus eine starke Leistung. Der 33-jährige Emmentaler klassierte sich im 13. Saisonrennen der Moto2-Klasse auf Rang 4. Auf Sieger Augusto Fernandez büsste er weniger als drei Sekunden ein, zum fünften Podestplatz in diesem Jahr fehlten Lüthi eineinhalb Sekunden.

Hinter dem Spanier Fernandez, der seinen dritten Saisonsieg feierte, wurde der Italiener Fabio Di Giannantonio Zweiter. Das Podest komplettierte Alex Marquez. Der Spanier liegt im WM-Klassement mit noch 26 Punkten Vorsprung vor Fernandez (197:171). Lüthi bleibt mit nun 159 Punkten WM-Dritter. Dominique Aegerter klassierte sich mit über einer halben Minute Rückstand auf die Spitze nur im 18. Rang und blieb im fünften Rennen in Serie ohne WM-Punkte.

In der MotoGP-Klasse siegte Marc Marquez. Der spanische WM-Leader gewann seinen 77. Grand Prix, den 51. in der Königsklasse, weil er in der letzten Runde noch Fabio Quartararo überholen konnte. (ram/sda)

Bild: EPA

Alaba fällt mit Muskelfaserriss aus

Bayern München muss bis auf weiteres auf David Alaba verzichten. Der österreichische Aussenverteidiger erlitt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel in Leipzig (1:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels und dürfte dem deutschen Meister mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Bayern-Trainer Niko Kovac muss daher für den Auftakt in die Champions-League-Saison am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad und am kommenden Bundesliga-Wochenende gegen den 1. FC Köln auf der Position des linken Verteidigers umplanen. (sda/dpa)

Bild: EPA

Fury besiegt Wallin

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury fügte dem zuvor ungeschlagenen Schweden Otto Wallin bei einem Kampf in Las Vegas die erste Niederlage zu. Der Brite musste gegen den klaren Aussenseiter allerdings über die volle Distanz von zwölf Runden gehen, ehe er sich einstimmig nach Punkten (116:112, 117:111, 118:110) durchsetzte.

Fury hatte in seinem 30. Profikampf einige heikle Momente zu überstehen. Ringrichter Tony Weeks sah sich in der 6. Runde gezwungen, den Kampf für kurze Zeit zu unterbrechen, weil sich Fury in der 3. Runde eine tiefe und stark blutende Schnittwunde oberhalb des rechten Auges zugezogen hatte. Diese störte den 31-jährigen Engländer sichtlich. Nach der kurzen Pause erhöhte Fury die Schlagzahl zwar nochmals, schaffte es aber nicht, den Kampf vorzeitig zu beenden. (sda/afp/ap)

Bild: AP

Fatis historische Leistung bei Barcelonas Kantersieg

Der FC Barcelona kommt in der 4. Runde der Primera Division zu einem ungefährdeten 5:2-Sieg über Valencia. Im Camp Nou erzielte der 16-jährige Ansu Fati den ersten Treffer, danach gab er den Assist zum 2:0 von Frenkie De Jong. Er ist der jüngste Spieler der Liga-Geschichte, dem dies in einem Spiel gelang – und das beim ersten Einsatz von Beginn an.

Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer trafen Gerard Piqué und zwei Mal Luis Suarez, der für Fati kam, zum Endstand. Barcelona ist damit wieder auf Tuchfühlung mit den beiden Teams aus Madrid. (ram)

Barcelona - Valencia 5:2 (2:1)

81'617 Zuschauer. - Tore: 3. Fati 1:0. 7. De Jong 2:0. 29. Gameiro 2:1. 52. Piqué 3:1. 61. Suarez 4:1. 82. Suarez 5:1. 92. Gomez 5:2. - Bemerkungen: Barcelona u.a. ohne Messi (verletzt). (sda)

Malen nach Zahlen

Donyell Malen hat Vitesse Arnheim im Alleingang besiegt. Der 20-jährige holländische Nationalstürmer schoss beim 5:0-Sieg von PSV Eindhoven alle fünf Treffer. Dies schafften in der Klubgeschichte erst zwei Spieler in der Eredivisie: Coen Dillen 1959 und Bert Theunissen 1964.

Nach fünf Spielen hat PSV 13 Punkte und ist damit Co-Leader gemeinsam mit Ajax Amsterdam. Der letztjährige Champions-League-Halbfinalist schlug Heerenveen 4:1. (ram)

Schweizer Davis-Cup-Team in der Slowakei geschlagen

Die Schweiz hat im Davis Cup gegen die Slowakei den nicht zu erwartenden Sieg verpasst. Henri Laaksonen verlor am Samstag nach dem Doppel mit Jérôme Kym sichtbar angeschlagen mit 1:6, 1:6 auch das Einzel gegen Norbert Gombos (ATP 117). Die Slowaken sicherten sich damit den benötigten Punkt zum 3:1 und dürfen im nächsten März in der Qualifikation für die Finalrunde 2020 antreten.

Die Schweiz hat dagegen keine Chance mehr, sich noch auf sportlichem Weg für die Endrunde im kommenden Jahr zu qualifizieren. Für das Team von Captain Severin Lüthi wird es 2020 darum gehen, sich die Möglichkeit für eine Qualifikation in zwei Jahren zu schaffen. (ram/sda)

Bild: EPA

Van der Poel dominiert in Grossbritannien

Wer noch gezweifelt hatte, das Radsport-Multitalent Mathieu van der Poel zähle in zwei Wochen im WM-Strassenrennen in Yorkshire nicht zu den Titelkandidaten, der wurde spätestens an der Grossbritannien-Rundfahrt eines Besseren belehrt. Der 24-jährige Holländer dominierte das acht Etappen umfassende Rennen fast nach Belieben. Er gewann drei Teilstücke, das letzte zum Abschluss am Samstag, und entschied die Gesamtwertung vor dem Italiener Matteo Trentin und dem Belgier Jasper de Buyst für sich.

Van der Poel hat dieses Jahr unter anderem bereits WM-Gold im Radquer und mehrere Mountainbike-Weltcuprennen gewonnen. Auf der Strasse siegte er im Frühling unter anderem im Gold Race und wurde er an der Flandern-Rundfahrt Vierter. 2020 gilt er als ärgster Widersacher von Nino Schurter im Kampf um Olympia-Gold im Cross-Country. (ram/sda)

Bild: EPA

