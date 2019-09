Sport-News

Sport-News: Im Iran dürfen Frauen bei Länderspielen ins Stadion



Sport-News

Frauen im Iran dürfen ins Stadion +++ ZSC-Stürmer Krüger fällt zwei Wochen aus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Frauen dürfen im Iran für Länderspiele ins Stadion

Iranische Frauen dürfen nach den Worten von Sportminister Massud Soltanifar künftig zumindest Fussball-Länderspiele besuchen. «Alle notwendigen Vorbereitungen sind getroffen, damit auch Frauen, vorerst jedoch nur für Länderspiele, in die Fussballstadien kommen können», sagte der Minister am Donnerstag.

Im Asadi-Stadion in Teheran, wo Irans Nationalmannschaft ihre WM-Qualifikationsspiele austrägt, wurden für Frauen separate Eingänge, eine Extra-Tribüne und Damen-Toiletten eingerichtet. Ausserdem sollen spezielle Polizei-Einheiten eingesetzt werden, damit die Frauen sicher in das und aus dem Stadion kommen, sagte Soltanifar laut dem Webportal des Sportministeriums.

«Unsere Position ist klar und eindeutig: Frauen müssen in die Fussballstadien im Iran zugelassen werden», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Er hatte dem iranischen Verband eine Frist gesetzt, Frauen den Stadion-Besuch zu erlauben. Ob Frauen tatsächlich ins Stadion dürfen, wird sich beim ersten Heimspiel am 10. Oktober gegen Kambodscha zeigen. (abu/sda)

Bild: AP/AP

ZSC Lions zwei Wochen ohne Stürmer Krüger

Die ZSC Lions müssen rund zwei Wochen ohne ihren Center Marcus Krüger auskommen. Der 29-jährige Schwede zog sich am Dienstag im Spiel bei Genève-Servette (0:3) eine Verletzung am Unterkörper zu. Nach drei Spielen wartet der Weltmeister von 2017 und Neuzug bei den Lions noch auf seinen ersten Skorerpunkt. (abu/sda)

#MedicalReport

Center Marcus #Krüger erlitt im Auswärtsspiel in #Genf eine Unterkörperverletzung. Ausfall circa zwei Wochen. — ZSC Lions (@zsclions) September 19, 2019

Hischier leitet Testspiel-Sieg ein

Nico Hischier trifft in der Saisonvorbereitung der New Jersey Devils. Der Walliser leitet den 4:3-Testspiel-Sieg gegen die New York Rangers früh mit einem herrlichen Ablenker ein. Auch Mirco Müller stand bei New Jersey im Einsatz. (abu)

Visp verliert Derby gegen Aufsteiger Sierre

Visp verlor in seinem brandneuen Stadion das Walliser Swiss-League-Derby gegen Aufsteiger Sierre nach einer 1:0-Führung mit 1:3.

Die Gäste erzielten alle drei Tore im Schlussdrittel. Der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale Auguste Impose erzielte vor 4237 Zuschauern mit einer feinen Einzelleistung das 2:1 und damit den späten Siegtreffer (58.).

Es war das erste Derby zwischen den beiden Klubs in der zweithöchsten Liga seit 2013. Aufsteiger Sierre hat damit nach drei Spielen bereits sieben Punkte auf dem Konto und belegt den 2. Rang. Visp ist mit drei Punkten aus zwei Spielen Siebenter.

Visp - Sierre 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

4237 Zuschauer. - SR Borga/Vikman (FIN), Micheli/Pitton. -

Tore: 8. Ritz (Ranov) 1:0. 43. Ducret (Rimann, Montandon) 1:1. 58. Impose (Heinimann) 1:2. 60. (59:59) Asselin (Bezina, Castonguay) 1:3 (ins leere Tor). (zap/sda)

Le premier but officiel de la Lonza Arena est l'oeuvre d'Andy Ritz. 1-0 pour le @EHCVisp face à Sierre. pic.twitter.com/N0Wob4btWH — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) September 18, 2019

Gottéron mindestens zwei Monate ohne Sprunger

Fribourg-Gottéron muss mindestens zwei Monate auf seinen am rechten Knie verletzten Captain Julien Sprunger verzichten. Sprunger muss sich laut Klubangaben jedoch trotz lädierten Bändern keiner Operation unterziehen. Die Verletzung wird konservativ behandelt.

Der Stürmer schied am Dienstag gegen die SCL Tigers (2:3) ausgerechnet in seinem 800. Spiel in der höchsten Spielklasse verletzt aus. Sprunger war mit dem Langnauer Robbie Earl zusammen gestossen und konnte das Eis in der 52. Minute nur noch mit Unterstützung verlassen. (zap/sda)

💉 @FrGotteron -Captain Julien Sprunger schied gestern nach diesem Zusammenprall aus! Wir wünschen gute Besserung 👍 pic.twitter.com/Iy5QaVxIDQ — MySportsCH (@MySports_CH) 18. September 2019

Golubic wieder im Viertelfinal

Die Zürcher Tennisspielerin Viktorija Golubic steht zum zweiten Mal innert Wochenfrist – und zum dritten Mal in diesem Jahr – im Viertelfinals eines WTA-Turniers. Die Nummer 73 der Welt gewann im chinesischen Guangzhou gegen die als Nummer 5 gesetzte Tschechin Katerina Siniakova (WTA 38) in knapp 2:45 Stunden 4:6, 7:5, 6:0. Im zweiten Satz hatte Golubic bereits 2:5 im Rückstand gelegen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Wüthrich wechselt nach Perth

Innenverteidiger Gregory Wüthrich setzt seine Karriere in Australien fort. Der 24-jährige Berner wechselt von YB zu Perth Glory. Die Meisterschaft in Australien startet Mitte Oktober. Wüthrich wird dort gegen Daniel Lopar und Pirmin Schwegler spielen, die im Sommer bei den Western Sydney Wanderers unterschrieben.

Wüthrich war Teil der YB-Mannschaft, die in den vergangenen beiden Saisons Schweizer Meister wurde. Sein nun aufgelöster Vertrag mit den Young Boys wäre im Sommer 2020 ausgelaufen. In dieser Saison kam er nur zu einem zweiminütigen Kurzeinsatz in der Super League. (ram)

Bild: KEYSTONE

Run auf Tickets für Hockey-WM

Der Vorverkauf von Tagestickets für die Eishockey-WM im Mai 2020 in Zürich und Lausanne ist sehr erfolgreich gestartet. In der ersten Woche wurden bereits über 100'000 Tickets verkauft. Damit konnte bisher rund ein Drittel der budgetierten Ticketeinnahmen für die WM realisiert werden.

Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft waren erwartungsgemäss am meisten gefragt. Die Eröffnungspartie Schweiz – Russland sowie das Spiel Schweiz – Finnland sind bereits ausverkauft. (ram/sda)

Siegtor und Assist von Scherwey

Tristan Scherwey hatte im ersten NHL-Vorbereitungsspiel von Ottawa einen überzeugenden Auftritt. Der beim SCB unter Vertrag stehende Stürmer erzielte ein Tor und einen Assist. Im Vorbereitungsspiel der Ottawa Senators gegen die Toronto Maple Leafs steuerte Scherwey das Siegtor zum 2:1 sowie den Assist beim 1:0 bei. Er nutzte einen kapitalen Puckverlust von Toronto-Star Mitchell Marner aus, um sein Tor zu erzielen.

Der 28-jährige Freiburger hat beim SC Bern einen laufenden Vertrag und wird im Normalfall frühestens in der nächsten Saison in die NHL wechseln können. Aktuell absolviert er das Trainingscamp und die Vorbereitung in Ottawa mit einem Probevertrag. Mit Timo Meier war bei der 3:4-Niederlage seiner San Jose Sharks gegen Anaheim ein weiterer Schweizer als Torschütze erfolgreich. (ram/sda)

Abonniere unseren Newsletter