Sportnews: Der EHC Biel beendet die Saison mit 300'000 Franken Verlust



EHC Biel mit etwa 300'000 Franken Verlust +++ Saarbrücken verliert gegen Leverkusen 0:3

EHC Biel mit etwa 300'000 Franken Verlust

Der EHC Biel wird die vergangene Saison gemäss CEO Daniel Villard mit einem geschätzten Verlust von 300'000 Franken abschliessen. Der Verein könne dieses Defizit aber bewältigen, sagte er gegenüber dem «Journal du Jura». Bis September würden sie über ausreichende Liquidität verfügen.

Jedoch muss das Budget, das letzte Spielzeit 17,2 Millionen Franken betragen hat, massiv überarbeitet werden. Ist eine Senkung um mehr als zwei Millionen Franken erforderlich, dann müssten die Spieler helfen - die Löhne machen etwa 70 Prozent des Budgets aus. Villard traf sich bereits mit drei Vertretern des Teams und zeigte ihnen die aktuellen Zahlen und die Prognosen für die nächste Saison auf. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Nascar erlaubt Fans bei Rennen im Juni

In der amerikanischen Motorsport-Serie NASCAR dürfen an diesem Wochenende wieder Zuschauer auf die Tribüne. Die gelockerten Regeln in der Corona-Krise gelten zunächst für die Rennen in Miami am Sonntag und am 21. Juni in Talladega.

In Florida sind bis zu 1000 Zuschauer erlaubt, in Alabama gar bis zu 5000. Vorausgegangen waren gelockerte Bestimmungen in den beiden Bundesstaaten. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Saarbrückens Cup-Märchen zu Ende

Das Märchen des Viertligisten 1. FC Saarbrücken fand im deutschen Cup in den Halbfinals keine Fortsetzung. Die Amateure verloren gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen 0:3. Moussa Diaby, Lucas Alario und Karim Bellarabi schossen die Tore für den Favoriten.

Mit den Bundesligisten 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf sowie den Zweitligaklubs Regensburg und Karlsruhe hatte Saarbrücken vier Oberklassige besiegt und sich als erster Verein aus der vierthöchsten Liga für die Halbfinals im deutschen Cup qualifiziert. Eine weitere Sensation war gegen Bayer Leverkusen, zumal in einem Spiel ohne Publikum, nicht drin.

In ihrem ersten Ernstkampf seit den Viertelfinals Anfang März – die Meisterschaft in der Regionalliga wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen – war Saarbrücken chancenlos. Nach 19 Minuten lag der Aussenseiter 0:2 zurück, und spätestens nach dem dritten Treffer des Favoriten nach 57 Minuten war das Cup-Märchen zu Ende. Dieses 3:0 fiel ausgerechnet in der einzigen Phase der Partie, in der Saarbrücken etwas besser ins Spiel zu kommen schien. (sda)

Champions Hockey League ab 2023/24 mit nur noch 24 Teams

Die Champions Hockey League (CHL) bleibt über das Ende des aktuellen Vertrages mit Vermarkter Infront (bis 2023) bestehen. Die beiden Parteien verlängerten ihre Zusammenarbeit um fünf Jahre bis 2028. Ausserdem soll der Wettbewerb ab der Saison 2023/24 mit nur noch 24 Teilnehmern ausgetragen werden.

Die Reduktion der Teams führe zu «höherer Qualität und mehr Exklusivität», sagte CHL-Präsident Peter Zahner nach der Generalversammlung vom Dienstag. «Damit wird auch die finanzielle Kompensation für die teilnehmenden Teams grösser», so der Geschäftsführer der ZSC Lions. (abu/sda)

Bild: EPA

Amiens und Toulouse bleiben wohl in der Ligue 1

Der französische Conseil d'Etat, vergleichbar mit dem Bundesverwaltungsgericht in der Schweiz, hat nicht unerwartet die Relegation von Amiens und Toulouse in die Ligue 2 aufgehoben. Die beiden Klubs hatten die Justiz bemüht, nachdem sie aufgrund des Abbruchs der Ligue-1-Meisterschaft wegen des Coronavirus von der Fussball-Liga Frankreichs relegiert worden waren.

Liga und Verband wurden angewiesen, eine Lösung für die kommende Saison zu finden. Es ist davon auszugehen, dass die Ligue 1 auf 22 Mannschaften aufgestockt wird. Aufsteiger aus der Ligue 2 sind Lorient und Lens. Abgewiesen wurde dagegen das Begehren von Olympique Lyon, die Saison wieder aufzunehmen und zum Abschluss zu bringen. (abu/sda/afp)

Bild: EPA

Brescia lässt Balotelli nicht mittrainieren

Der Serie-A-Klub Brescia Calcio und Mario Balotelli sorgen mit einer Posse um die Zukunft des Stürmerstars für Schlagzeilen. Nach Berichten über eine angeblich geplante Vertragsauflösung erschien Balotelli am Dienstagmorgen zum Training im Sportzentrum Torbole Casaglia, wie die «Gazzetta dello Sport» schrieb. Der Verein habe ihn aber nicht trainieren lassen. Das Blatt zeigte Bilder, wie der 29-Jährige vom Gelände wegfährt. Reportern soll er ironisch den Satz zugeworfen haben: «Jetzt sagt doch, dass ich nicht trainieren will...»

Am Wochenende hatten Medien berichtet, dass der Serie-A-Tabellenletzte aus der Lombardei sich von Balotelli trennen wolle. Brescia gab dazu auf Anfrage keinen Kommentar ab. Hintergrund soll unter anderem ein Konflikt sein, wie der Fussballprofi in der Corona-Pause sein Heimtraining ausgeführt habe. Zudem soll es mehrere Krankmeldungen gegeben haben. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, habe auch für Dienstag ein Attest vorgelegen. Es wird erwartet, dass sich eine Sportschiedskommission mit dem Fall befassen muss.

Balotelli war erst im vergangenen August in seine Heimatstadt gekommen. Zuvor spielte er in Frankreich in Nizza und Marseille. Er war schon in beiden Klubs in Mailand sowie Manchester City und in Liverpool unter Vertrag. (pre/sda)

Sterling fordert Chancen für schwarze Trainer

Der englische Nationalspieler Raheem Sterling fordert im Zuge der weltweiten Proteste gegen Rassismus, dass die Premier-League-Klubs schwarzen Trainern bessere Chancen geben. «Nur durch Protestieren wird sich dieses Land nicht verändern», sagte der Man-City-Profi dem Sender BBC und kritisierte eine ungleiche Chancen-Verteilung bei den Trainern in den Topligen. «Es geht nicht nur darum niederzuknien, sondern auch den Menschen die Chance zu geben, die sie verdienen.» Die früheren England-Profis Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell und Ashley Cole hätten allesamt ihre Trainerausbildung «auf dem höchsten Niveau» gemacht, betonte Sterling, «und die beiden, die keine richtigen Gelegenheiten bekommen haben, sind die beiden schwarzen Ex-Profis».

Während Campbell den Drittligisten Southend United trainiert und Cole als Nachwuchscoach bei Chelsea arbeitet, ist Lampard Cheftrainer der Blues, Gerrard bei den Glasgow Rangers. «Es gibt so um die 500 Spieler in der Premier League, und ein Drittel davon ist schwarz. Aber wir haben niemanden, der uns in der Hierarchie repräsentiert, niemanden von uns im Trainerteam», sagte Sterling. Es sei nun an der Zeit, «Änderungen umzusetzen und die gleichen Chancen zu geben, nicht nur schwarzen Trainern, sondern unterschiedlichen Ethnien.» Das gelte auch für andere Bereiche. (sda/dpa)

“The only disease right now is the racism that we are fighting.”



England football player Raheem Sterling says protesters who took to the streets after the killing of George Floyd are trying to find a solution to injustice



FULL INTERVIEW 22:45 @BBCTwo#Newsnight | @sterling7 pic.twitter.com/BApJNqJsQl — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) June 8, 2020

Arizona Coyotes mit hispanoamerikanischer Führung

Xavier Gutierrez ist neuer Präsident der Arizona Coyotes. Gutierrez folgt auf Ahron Cohen. «Ich bin geehrt, erster Latino-Teampräsident und CEO der NHL-Geschichte zu sein», bedankte sich Gutierrez bei Alex Meruelo.

Der Milliardär ist seit 2019 der erste Mehrheitseigentümer eines NHL-Vereins mit hispanoamerikanischem Hintergrund.«Langfristig ist der Stanley Cup unser Ziel», erklärte Gutierrez. Arizona lag vor der Corona-Pause schon deutlich hinter den ursprünglichen Playoff-Plätzen, ist nun aber dank des geänderten Formates erstmals seit 2012 doch dabei. In der Qualifikationsrunde geht es gegen die Nashville Predators mit den Schweizern Roman Josi und Yannick Weber. (sar/sda/apa)

Mark French und Fribourg einigen sich

Fribourg-Gottérons Ex-Trainer Mark French steht bei den Westschweizern nicht mehr auf der Lohnliste. Der bis zum 30. April 2021 laufende Vertrag endet per sofort. Die Details der Vereinbarung gaben die Beteiligten nicht bekannt.

French war vergangenen Oktober nach einem schwachen Saisonstart entlassen und durch Christian Dubé ersetzt worden. French hatte seinen Job in Freiburg 2017 mit der Referenz von zwei AHL-Meistertiteln (2009 und 2010 mit den Hershey Bears) und als Nachfolger von Larry Huras angetreten. In seinem ersten Jahr scheiterte der 49-Jährige mit Gottéron nach einem guten 5. Rang in der Qualifikation in den Playoff-Viertelfinals, vorletzte Saison verpasste er mit dem Team die Playoffs. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Rugby in Neuseeland mit Fans

In Neuseeland wird wieder vor Publikum Rugby gespielt. Bei der Neulancierung einer stark modifizierten Meisterschaft kehren am Samstag auch die Fans zurück in die Stadien. «Wir sind unglaublich stolz und dankbar, dass wir als erster professioneller Sportwettbewerb der Welt in der Lage sind, unsere Mannschaften wieder vor ihren Fans spielen zu lassen», sagte Mark Robinson, der CEO des neuseeländischen Rugby-Verbandes.

Ursprünglich war geplant gewesen, bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Super-Rugby-Meisterschaft keine Zuschauer zuzulassen. Da das Coronavirus im Inselstaat im südlichen Pazifik weitgehend eingedämmt wurde, hob die neuseeländische Regierung am Montag jedoch alle inländischen Beschränkungen auf. Mit 1154 bestätigten Infektions- und 22 Todesfällen kam Neuseeland in der Corona-Krise relativ glimpflich davon. Bis auf weiteres treten in der multinationalen Liga nur die fünf Teams aus Neuseeland gegeneinander an. (ram/sda/afp)

Bild: AP

Früherer NFL-Profi Caldwell tot

Laut amerikanischen Medienberichten ist der ehemalige NFL-Profi Reche Caldwell erschossen worden. Den Angaben zufolge starb der frühere Receiver am Samstag in Tampa, Florida, im Alter von 41 Jahren an den Folgen eines mutmasslichen Raubüberfalls.

Caldwell spielte zwischen 2002 und 2007 in der National Football League für die San Diego Chargers, die New England Patriots und die Washington Redskins. Unter anderen Ex-Patriots Quarterback Tom Brady veröffentlichte Beileidsbekundungen in den sozialen Medien. Caldwell war nach seinem Karriereende mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten und sass eine Zeit lang im Gefängnis. (ram/sda/dpa)

Okafor trifft bei Salzburg-Kantersieg

Der 20-jährige Schweizer Noah Okafor hat beim 6:0-Sieg von RB Salzburg gegen Hartberg das erste Tor durch Patson Daka vorbereitet und das letzte Tor selber erzielt. Mann des Spiels war aber dennoch der 21-jährige Sambier Daka, der mit einem Hattrick glänzte.

In der Finalrunde der österreichischen Bundesliga liegt RB Salzburg bereits 7 Punkte vor dem ersten Verfolger, dem Wolfsberger AC. (zap)

Lenzerheide bewirbt sich um Biathlon-WM 2025

Swiss-Ski bewirbt sich mit der Biathlon Arena Lenzerheide um die Austragung der WM 2025 sowie ab 2022 für die Durchführung von Weltcup-Rennen.

Der Aufschwung des Biathlon-Sports soll sich auch im Kalender niederschlagen. Mit der Erstellung der Biathlon Arena Lenzerheide in der Gemeinde Lantsch/Lenz verfügt die Schweiz seit ein paar Jahren über die nötige Infrastruktur, um Anlässe der höchsten Stufe auszutragen. So bewirbt sich Swiss-Ski nun für die WM 2025. Bereits zuvor war klar, dass man sich um die Aufnahme der Lenzerheide in den Weltcup-Kalender der Periode 2022/23 bis 2025/26 bemüht.

«Wir wollen die Lenzerheide als einen Biathlon-Hotspot positionieren. Mit der WM- und Weltcup-Bewerbung unterstreicht Swiss-Ski seinen strategischen Entscheid, einen starken Fokus auf Biathlon zu legen», erklärt Swiss-Ski CEO Bernhard Aregger in einer Medienmitteilung. «Die Organisation der WM 2025 sowie die Aufnahme der Lenzerheide in den Weltcup-Kalender würden dem Biathlonsport hierzulande zusätzlich einen grossen Schub geben.» Ende Januar/Anfang Februar fand in Lenzerheide quasi als Hauptprobe die Junioren-WM statt. (zap/sda)

McGregor mit erneuter Rücktrittsankündigung

Der Ire Conor McGregor hat seinen Rücktritt angekündigt - zum dritten Mal in vier Jahren. Der 31 Jahre alte Mixed-Martial-Arts-Kämpfer twitterte am Sonntag, dass er entschieden habe, sich vom Kampfsport zurückzuziehen. McGregor hatte dies bereits 2016 und 2019 erklärt, hatte seine Laufbahn aber jeweils wieder aufgenommen.

Im vergangenen Januar hatte er den Amerikaner Donald Cerrone in Las Vegas nach lediglich 41 Sekunden der ersten Runde durch technischen K.o. bezwungen. Der frühere Weltmeister McGregor ist einer der grössten Stars der MMA-Organisation UFC. Im Sommer 2017 erlangte er grosse Berühmtheit, als er in einem hochdotierten Boxkampf in Las Vegas gegen den Profi-Boxer Floyd Mayweather antrat und durch technischen K.o. in der 10. Runde verlor. (jaw/sda/dpa)

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

