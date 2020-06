Sport-News

Sportnews: Milan-Stürmer Castillejo in Mailand mit Pistole bedroht



Milans Castillejo mit Pistole bedroht +++ Spirig macht mindestens bis Olympia weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Milans Castillejo mit Pistole bedroht

Samu Castillejo, seit 2018 bei der AC Milan unter Vertrag, ist mitten in Mailand Opfer eines Verbrechens geworden. Der 25-jährige spanische Flügelstürmer schrieb auf Instagram: «Zwei junge Männer haben mir eine Pistole vors Gesicht gehalten und mich beraubt.» Es gehe im jedoch gut.

Medienberichten zufolge hätten sich zwei Männer auf einem Roller seinem haltenden Auto genähert und ihn gezwungen, die wertvolle Armbanduhr auszuhändigen. (sda/dpa)

Bild: AP/AP

Nicola Spirig setzt Karriere mindestens bis Olympia 2021 fort

Nicola Spirig beabsichtigt, ihre Karriere zumindest bis zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio fortzusetzen. Dies gab die 38-jährige Zürcher Unterländerin an einer Medienkonferenz in Zürich bekannt.

Die Triathlon-Olympiasiegerin von 2012 und Olympia-Zweite von 2016 hatte nach der Verschiebung der Spiele aufgrund der Corona-Pandemie die Fortsetzung der Karriere zunächst offen gelassen. Die dreifache Mutter benötigte Zeit, um Rücksprache mit ihrem engsten Umfeld zu nehmen - der Familie mit Ehemann Reto Hug oder auch Trainer Brett Sutton.

Tokio wären für sie die fünften Olympischen Spiele, was ein Rekord in ihrer Sportart wäre. Einzig bei der Triathlon-Premiere in Sydney im Jahr 2000 war die Rekord-Europameisterin (6 Einzel-Titel) nicht am Start. Allerdings will Spirig in Tokio nur dann teilnehmen, wenn sie einen erneuten Podestplatz für möglich hält. Im Triathlon der Frauen hat bislang einzig Spirig zwei Olympiamedaillen gewonnen. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Hamilton sieht Fortschritte im Kampf gegen Rassismus

Der sechsfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sieht Fortschritte im Kampf gegen den Rassismus nach den Protestaktionen der vergangenen Wochen.

«Das ist nur der Anfang, und es wird noch viel mehr Wandel geben», schrieb Hamilton in den sozialen Netzwerken. Die Welt habe die «Augen für die Realitäten des heutigen Rassismus geöffnet», urteilte der erste dunkelhäutige Pilot in der Königsklasse des Motorsports. Es sei zwar noch ein langer Weg, aber er begrüsse die «positiven Schritte als Ergebnis unserer gemeinsamen Stimmen und Aktionen», fügte der Mercedes-Fahrer hinzu.

Hamilton hatte sich nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Polizeiaktion in den USA schon mehrfach mit emotionalen Aufrufen zu Wort gemeldet und die Entfernung aller Denkmäler, die als rassistisch aufgefasst werden könnten, gefordert. (dab/sda/dpa)

Bild: AP/AP

EHC Biel mit etwa 300'000 Franken Verlust

Der EHC Biel wird die vergangene Saison gemäss CEO Daniel Villard mit einem geschätzten Verlust von 300'000 Franken abschliessen. Der Verein könne dieses Defizit aber bewältigen, sagte er gegenüber dem «Journal du Jura». Bis September würden sie über ausreichende Liquidität verfügen.

Jedoch muss das Budget, das letzte Spielzeit 17,2 Millionen Franken betragen hat, massiv überarbeitet werden. Ist eine Senkung um mehr als zwei Millionen Franken erforderlich, dann müssten die Spieler helfen - die Löhne machen etwa 70 Prozent des Budgets aus. Villard traf sich bereits mit drei Vertretern des Teams und zeigte ihnen die aktuellen Zahlen und die Prognosen für die nächste Saison auf. (dab/sda)

Bild: KEYSTONE

Nascar erlaubt Fans bei Rennen im Juni

In der amerikanischen Motorsport-Serie NASCAR dürfen an diesem Wochenende wieder Zuschauer auf die Tribüne. Die gelockerten Regeln in der Corona-Krise gelten zunächst für die Rennen in Miami am Sonntag und am 21. Juni in Talladega.

In Florida sind bis zu 1000 Zuschauer erlaubt, in Alabama gar bis zu 5000. Vorausgegangen waren gelockerte Bestimmungen in den beiden Bundesstaaten. (dab/sda/dpa)

Bild: keystone

Saarbrückens Cup-Märchen zu Ende

Das Märchen des Viertligisten 1. FC Saarbrücken fand im deutschen Cup in den Halbfinals keine Fortsetzung. Die Amateure verloren gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen 0:3. Moussa Diaby, Lucas Alario und Karim Bellarabi schossen die Tore für den Favoriten.

Mit den Bundesligisten 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf sowie den Zweitligaklubs Regensburg und Karlsruhe hatte Saarbrücken vier Oberklassige besiegt und sich als erster Verein aus der vierthöchsten Liga für die Halbfinals im deutschen Cup qualifiziert. Eine weitere Sensation war gegen Bayer Leverkusen, zumal in einem Spiel ohne Publikum, nicht drin.

In ihrem ersten Ernstkampf seit den Viertelfinals Anfang März – die Meisterschaft in der Regionalliga wurde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen – war Saarbrücken chancenlos. Nach 19 Minuten lag der Aussenseiter 0:2 zurück, und spätestens nach dem dritten Treffer des Favoriten nach 57 Minuten war das Cup-Märchen zu Ende. Dieses 3:0 fiel ausgerechnet in der einzigen Phase der Partie, in der Saarbrücken etwas besser ins Spiel zu kommen schien. (sda)

Champions Hockey League ab 2023/24 mit nur noch 24 Teams

Die Champions Hockey League (CHL) bleibt über das Ende des aktuellen Vertrages mit Vermarkter Infront (bis 2023) bestehen. Die beiden Parteien verlängerten ihre Zusammenarbeit um fünf Jahre bis 2028. Ausserdem soll der Wettbewerb ab der Saison 2023/24 mit nur noch 24 Teilnehmern ausgetragen werden.

Die Reduktion der Teams führe zu «höherer Qualität und mehr Exklusivität», sagte CHL-Präsident Peter Zahner nach der Generalversammlung vom Dienstag. «Damit wird auch die finanzielle Kompensation für die teilnehmenden Teams grösser», so der Geschäftsführer der ZSC Lions. (abu/sda)

Bild: EPA

Amiens und Toulouse bleiben wohl in der Ligue 1

Der französische Conseil d'Etat, vergleichbar mit dem Bundesverwaltungsgericht in der Schweiz, hat nicht unerwartet die Relegation von Amiens und Toulouse in die Ligue 2 aufgehoben. Die beiden Klubs hatten die Justiz bemüht, nachdem sie aufgrund des Abbruchs der Ligue-1-Meisterschaft wegen des Coronavirus von der Fussball-Liga Frankreichs relegiert worden waren.

Liga und Verband wurden angewiesen, eine Lösung für die kommende Saison zu finden. Es ist davon auszugehen, dass die Ligue 1 auf 22 Mannschaften aufgestockt wird. Aufsteiger aus der Ligue 2 sind Lorient und Lens. Abgewiesen wurde dagegen das Begehren von Olympique Lyon, die Saison wieder aufzunehmen und zum Abschluss zu bringen. (abu/sda/afp)

Bild: EPA

