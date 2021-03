Eismeister Zaugg

Das SCB-Wunder von 2016 wird sich nicht wiederholen

Der SCB kann wie im Frühjahr 2016 aus dem Tabellenkeller heraus Meister werden. Aber die Zukunft sieht aus wie bei den Lakers, Ambri und Langnau.

2016 hat Lars Leuenberger (heute Trainer in Biel) den SCB vom 8. Platz aus zur Meisterschaft geführt.

Was die Erinnerungen an dieses Hockey-Wunder noch schöner macht: Die Meisterschaft, die 2016 so unerwartet aus der Tiefe der Tabelle kam, war der Auftakt zu einer der ruhmreichsten Zeiten der SCB-Geschichte. Es folgten unter Kari Jalonen drei Qualifikations-Siege in Serie (2017, 2018, 2019) plus zwei weitere Titel (2017, 2019).

Die Konkurrenz ist erst einmal alarmiert. Tabellenführer Zug hat zwar …