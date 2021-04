Prinz Philip ist tot: Der Gemahl der Queen stirbt im Alter von 99 Jahren

Prinz Philip ist heute Morgen im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben. Der Herzog von Edinburgh sei am Freitagmorgen friedlich auf Schloss Windsor gestorben, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Philip war vor einigen Wochen in einer Spezialklinik am Herz operiert worden und hatte mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht. Nun ist er «friedlich entschlafen», wie es in der Mitteilung im Namen der «zutiefst betrübten» Queen hiess.

Es ist ein grosser Einschnitt für die britischen …