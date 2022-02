In der «Arena» feiern sich Berset und Co. selbst – und bringen SP-Meyer so zur Weissglut

Eisige Kälte auf der Loipe – finnischer Langläufer klagt über eingefrorenen Penis

Der Finne Remi Lindholm wollte sich eigentlich auf den sportlichen Wettkampf konzentrieren, doch es kam etwas dazwischen. Am Ende bekämpfte er das Problem, und zwar so: «Ich habe mir ein Heizkissen an die Eier gehalten.»

Die Olympischen Spiele sind immer auch für kuriose Geschichten gut. So auch die Wettbewerbe in China. Sicher ganz weit vorne in diesem Jahr: die aktuellen Ausführungen des finnischen Langläufers Remi Lindholm, der gegenüber der finnischen Zeitung «Iltalethi» erklärte, dass ihm beim Ski-Marathon über 30 statt wie üblich 50 Kilometer in Zhangjiakou an diesem Wochenende aufgrund der eisigen Temperaturen der Penis eingefroren sei. Kein Wunder: Zeitweise werden bei den Wettbewerben bis zu minus 20 Grad Celsius gemessen.