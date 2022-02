So sieht es in Chinas Olympia-Skigebiet aus – doch die Bedingungen sollen fantastisch sein

An den Olympischen Winterspielen in Peking wird auch Eishockey gespielt. Die Schweiz ist in beiden Turnieren – einmal Herren, einmal Damen – vertreten. Das Damenturnier startet am 3. Februar, das Finale findet hier am 17. Februar statt. Bei den Herren dauert das Turnier vom 9. bis zum 20. Februar.