«Null Fortschritt»: Coca-Cola ist der grösste Plastikverschmutzer der Welt

Plastikverpackungen von Süssigkeiten, Getränken und Chips sind in manchen Parks häufiger zu finden als schöne Grünwiesen. Überall liegt das herum, was Besucherinnen und Besucher nach dem Picknick nicht ordentlich entsorgen. Gerade jetzt, wo es das Essen mehr «to go» gibt, landen viele Verpackungen auf dem Boden anstatt im Mülleimer. Jährlich schaut sich die Bewegung Break Free From Plastic an, von wem der meiste Müll stammt und kürt darauf den Plastikverschmutzer des Jahres. Diesmal …