Platzwunde nach Wurf von Glasflaschen – wüste Szenen beim «Old Firm»-Derby

Der 51-fache schottische Meister Celtic Glasgow hat durch einen 2:1-Sieg im Derby gegen die Rangers wohl für eine Vorentscheidung im Titelrennen gesorgt. Allerdings wurde das Spiel von unschönen Szenen überschattet.

Mit einem Sieg im «Old Firm»-Derby gegen Stadtrivale Rangers hat Celtic Glasgow die schottische Meisterschaft fest im Visier. Das Team von Trainer Ange Postecoglou gewann am Sonntag auswärts mit 2:1 und liegt sechs Spieltage vor Schluss sechs Punkte vor Titelverteidiger Rangers an der Tabellenspitze. Aaron Ramsey hatte die Gastgeber im Ibrox-Stadion schon nach zwei Minuten in Führung gebracht. Doch Tom Rogic (7.) und Cameron Carter-Vickers (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Celtic blieb damit auch im 26. Ligaspiel in Serie ungeschlagen und strebt dem Triple-Gewinn in Meisterschaft und den beiden Pokal-Wettbewerben entgegen.