Hattrick-Suter: «Nach dem zweiten Tor dachte ich, dass noch ein drittes her muss»

Pius Suter ist definitiv in der NHL angekommen – und wie! Dem Zürcher gelingt in seinem sechsten Einsatz für die Chicago Blackhawks nicht nur erstmals ein Tor. Suter legt noch zwei nach und feiert einen Hattrick.

Klar, wer die grosse Figur beim 6:2-Sieg der Chicago Blackhawks gegen die Detroit Red Wings am Sonntagabend (Schweizer Zeit) war: Pius Suter. Der Center, der im ersten Sturm zwischen den Superstars Patrick Kane und Alex DeBrincat ran durfte, schoss die Hälfte der Treffer des Heimteams.

In der 5. Minute die Premiere: Suter traf beim 1:0 erstmals in der besten Eishockey-Liga der Welt. «Ich war wirklich glücklich, dass ich endlich ein Tor erzielen konnte», sagte der 24-Jährige danach. In den …