Angst vor Ansteckung: Warum die Schweizer Skistars ein Leben fast wie in Einzelhaft führen

Alleine essen, alleine schlafen, alleine sein: Die Vorsicht bei den Athleten ist gross. Jeder positive Coronatest ist nun besonders dramatisch, weil sie in der Folge eines oder mehrere Highlights der Saison verpassen würden.

«Sie müssten es sehen, es sieht wohl ziemlich komisch aus», sagt Marco Odermatt. Dürfen wir aber nicht. Die Athleten befinden sich in einer Blase. Zutritt haben nur Berechtigte. Also versuchen wir, es zu beschreiben. «Gut 20 Einzeltische stehen im Speisesaal des Hotels Belvédère in Wengen», erzählt Odermatt. Seit Jahren ist es das Teamhotel der Schweizer. In anderen Jahren ist es ein Treffpunkt, wo Lauberhornsieger auch schon im Ledersessel die Journalisten nach einer kurzen Nacht empfangen haben.