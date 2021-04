Interview

Ein 100-Millionen-Job aus der NHL? Patrick Fischer: «Würde mich nicht interessieren»

Wo stehen wir eigentlich knapp einen Monat vor der Eishockey-WM? Nationaltrainer Patrick Fischer (45) über eine Saison ohne Länderspiele, die neue Goalie-Generation nach Leonardo Genoni und er sagt, warum er seinen Job auch bei einem 100-Millionen-Angebot nicht aufgeben würde.

Wissen Sie noch wie es ist, an der Bande zu stehen?Patrick Fischer: Ja, klar. Ich habe doch erst Ende 2020 bei der U20-WM souverän gecoacht…(schmunzelt)

… so, haben Sie? Irgendwie haben wir im Kopf, dass die Schweiz an diesem Turnier jeden Match verlor.Ja, klar. Ich war bei der U20-WM als Assistent dabei. Eigentlich ist es schon verrückt, wie lange mein letzter Match mit der Nationalmannschaft zurückliegt. Das waren die zwei Länderspiele gegen Deutschland im Februar 2020 in Olten. Die U20-WM …