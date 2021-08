640 Afghanen quetschen sich in US-Militärjet – die Story hinter dem historischen Bild

Das Foto geht gerade um die Welt: Die Crew eines C-17 der US-Luftwaffe lässt über 600 Menschen in den Laderaum und rettet sie vor den Taliban. So lief das Drama ab.

Rette sich, wer kann: Als die Taliban in Kabul einfallen, herrscht auf dem internationalen Flughafen das blanke Chaos. Tausende versuchen, mit den letzten Maschinen das Land zu verlassen. Verzweifelte Menschen klammern sich am Montag sogar an ein rollendes C-17 Globemaster Transportflugzeug. Als das Flugzeug in den Himmel steigt, fallen zwei Menschen in den Tod.

Mehr Glück hatten hunderte afghanische Flüchtlinge, die sich am Sonntagabend auf dem Rollfeld befanden. Als die Beladung der …