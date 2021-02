Gut-Behrami holt Gold im Riesenslalom: «Das ist unerwartet, ich bin überglücklich»

Lara Gut-Behrami wird als erste Schweizerin seit Sonja Nef (2001) Weltmeisterin im Riesenslalom. Die Tessinerin gewinnt in Cortina den Hundertstel-Krimi vor Mikaela Shiffrin und Katharina Liensberger.

Genau 20 Jahre sind es her, seit Sonja Nef für den letzten WM-Medaillengewinn einer Schweizer Riesenslalom-Fahrerin gesorgt hatte. Die Appenzellerin gewann damals im österreichischen St. Anton wie nun Gut-Behrami ebenfalls Gold. Die Tessinerin allerdings war in den Dolomiten – im Gegensatz zu Nef damals – nicht die ganz grosse Favoritin. Doch weil Marta Bassino – sie vor allem –, Tessa Worley und auch Petra Vlhova nicht die gewohnten Leistungen abrufen konnten, durfte sich am Ende …