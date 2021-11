View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

Like watson Eishockey auf Instagram

Die dümmsten Ausreden in 18 Memes

«Sauge jeden Moment auf»: Tennistalent Kym trainiert an den ATP Finals mit den Stars

Infantino: «WM in Katar ist für Fussballfans wie ein Spielzeugladen für Kinder»

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Salt lanciert Billig-Abo, Sunrise und Swisscom greifen auch an – doch es gibt einen Haken

10 Grafiken, die zeigen, warum Frauen in den obersten Positionen fehlen

Schweizer Corona-Skeptiker streuen Zweifel am Abstimmungsprozess

Knall bei Coronaleugnern: «Durch so Scheisse werden wir lächerlich gemacht»

Goalie Wüthrich bleibt bis 2025 beim SCB +++ Wolf verlängert beim HC Lugano

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Der SCB und Philip Wüthrich haben sich auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025 geeinigt. Der 23-jährige Torhüter spielt derzeit in seiner zweiten Saison in der ersten Mannschaft und hat mit dem SCB bisher 38 Spiele in der National League absolviert.