Fail-Dienstag

Nur noch vier Tage bis zum Wochenende – das feiern wir mit 27 Fails!

Wie sich an der Autorenzeile unschwer erkennen lässt, weilt(e) Fail-Mogulin und Unterhaltungs-Matadorin Madeleine in den Ferien. Und wem, wenn nicht ihr, sei dies von ganzem Herzen gegönnt? Eben.

Leider haben wir aber nicht alle Ferien. Und ergo bedürfen wir des einen oder anderen Fails aus dem Internet. Einfach, damit wir uns nicht ganz so schlecht fühlen müssen. Somit wäre auch eine wunderbar organische Brücke zum Geschäftlichen geschlagen. Was will man denn auch mehr?

Nach der Slideshow geht es …