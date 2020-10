Interview

«Ich würde momentan nicht in einem Restaurant essen»

Nicola Low, Epidemiologin in der Task Force des Bundesrates sagt, man könne nicht warten, bis die Spitäler wieder voll seien. Handeln müsse man jetzt. Im Interview erklärt sie, was mit den steigenden Coronazahlen wichtig wird.

Frau Low, die Zahl der neuen Corona-Infektionen steigt täglich, doch die Massnahmen werden kaum verschärft. Rasen wir gerade kopfvoran in eine zweite Welle?Ich finde den Begriff «zweite Welle» nicht hilfreich in diesem Kontext. Ob es eine Welle war, wissen wir erst im Nachhinein. Was wir derzeit sehen, ist, dass die Corona-Neuinfektionen stark zunehmen. Die hohe Zahl vom Wochenende mit über 4000 neuen Fällen kommt nicht unerwartet, wenn man sie mit den Vortagen vergleicht.

