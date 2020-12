Wegen Nacktbild in türkischer Moschee: Aktivistin drohen 7 Jahre Haft

Eine belgische Aktivistin lässt sich in der Hagia-Sophia-Moschee in Istanbul unten ohne abblitzen – das könnte nun Konsequenzen haben.

Das ehemalige Playboy-Model Marisa Papen zeigt sich gerne so, wie Gott sie schuf. Vor der Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem, den Pyramiden von Gizeh und dem Karnak-Tempel in Ägypten oder dem Petersdom in Italien: Rund um den Globus lässt sich die 28-jährige Belgierin hüllenlos fotografieren – ganz zum Entsetzen der Gläubigen.

Die Bilder schiesse sie nicht, um auf sich selbst aufmerksam zu machen, sondern um ein Zeichen in Sachen Gleichberechtigung der Frauen in religiösen Institutionen zu …