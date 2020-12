Analyse

Schweiz vor Lockdown: Die bürgerliche Fünfer-und-Weggli-Politik ist gescheitert

Die Lage in den Schweizer Spitälern ist kritisch. Ein Lockdown ist kaum noch zu vermeiden. Der Versuch, Gesundheit und Wirtschaft gleichzeitig zu schonen, hat nicht funktioniert.

Die Ansage war eindeutig: «Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch.» Mit diesen Worten begründete die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag den «harten» Lockdown, der am Mittwoch in Kraft treten wird. Deutschland hat wie die Schweiz lange auf relativ milde Massnahmen gesetzt (die allerdings weiter gingen als bei uns).

Offenbar vergebens, die Fallzahlen sind zuletzt stark angestiegen. Nun betrachtet die Regierung in Berlin im …