Thun gegen Luzern in der 2. Cup-Runde +++ Lyon gewinnt die Women's Champions League erneut

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Die Frauen von Olympique Lyon gewinnen zum 5. Mal in Folge die Champions League. Die Französinnen setzen sich im Final in San Sebastian gegen den deutschen Double-Gewinner Wolfsburg 3:1 durch.

Die Entscheidung in der von der Schweizerin Esther Staubli geleiteten Partie fiel in der 88. Minute, als die Isländerin Sara Björk Gunnarsdottir einen Schuss von Eugénie Le Sommer zum 3:1 ins Tor ablenkte. Gunnarsdottir hatte nach dem Ende der Saison in Deutschland Wolfsburg nach vier Jahren Richtung …