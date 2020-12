Gesundheitsbranche wehrt sich: «Die Schweiz hat Sars-CoV-2 überhaupt nicht im Griff»

Das Pflegepersonal ist am Anschlag und drei Chefärzte kritisieren die Politik. Wie bedroht ist das Schweizer Gesundheitswesen durch das Coronavirus?

Drei Chefärzte in leitender Position in den drei grössten Spitälern des Kantons Zürich wehren sich gegen die aktuelle Corona-Politik des Bundes und der Kantone. Die grundsätzliche Einschätzung zusammengefasst:

Bei den drei Ärzten handelt es sich um Urs Karrer, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Winterthur, Professor Huldrych Günthard, stellvertretender Direktor an der Klinik für Infektionskrankheiten am Unispital Zürich und Gerhard Eich, Chef-Infektiologe am Triemli.

Sie meldeten sich diese …