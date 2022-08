Gold und Silber für die Schweiz: Mamié und Djakovic brillieren an der Schwimm-EM

Erste Europameisterin seit Flavia Rigamonti: Lisa Mamié schnappt sich im EM-Pool in Rom die Goldmedaille über 200 m Brust.

Lisa Mamié ist Europameisterin. Bild: keystone

Die 23-jährige Zürcherin, vergangenes Jahr über die gleiche Distanz an den kontinentalen Titelkämpfen in Budapest bereits Zweite, triumphierte im Foro Italico in der Zeit von 2:23,27 mit 37 Hundertsteln Vorsprung vor der Italienerin Martina Carraro. Dritte wurde die Litauerin Kotryna Teterevkova in 2:24,16.

EM-Gold ist für eine Schwimmerin oder einen Schwimmer aus der Schweiz immer noch eine Seltenheit. Im 50-m-Becken gelang der Gold-Coup an Europameisterschaften vor Lisa Mamié erst einem Duo. Die Pionierin heisst Flavia Rigamonti. Die Langstrecken-Crawlerin aus dem Tessin triumphierte 2000 in Helsinki erstmals (über 800 m), der zweite Sieg folgte acht Jahre später in Eindhoven über die nicht-olympischen 1500 m. Vor vier Jahren in Glasgow schwamm zudem Jérémy Desplanches über 200 m Lagen zu Gold.

Weitere Schweizer EM-Medaille in Rom: Silber für Antonio Djakovic

24 Stunden nach Noè Pontis Silber über 100 m Delfin sorgt Antonio Djakovic gleich für die nächste Schweizer Medaille an den Europameisterschaften in Rom. Im Sog des überlegen siegreichen Rumänen David Popovici sichert sich der 19-jährige Thurgauer über 200 m Crawl ebenfalls Silber.

Antonio Djakovic in seinem Element. Bild: keystone

Djakovic passierte bei allen drei Wenden als Zweiter. In 1:45,60 unterbot er abermals seinen vor Rom gültigen Schweizer Rekord. Zugleich blieb er allerdings um 0,28 Sekunden über seiner am Vortag im Halbfinal aufgestellten Bestmarke.

Popovici, dem wie im Juni an der WM das Double 100/200 m Crawl gelang, schlug nach den vier Bahnlängen in 1:42,97 an. Der 17-Jährige verfehlte damit den Weltrekord von Paul Biedermann aus der Ganzkörperanzug-Ära um weniger als eine Sekunde. Bronze ging in 1:46,89 an den Österreicher Felix Auböck. (sda)