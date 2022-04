Kloten-Dietlikon Jets mit Überschall zum Meistertitel im Unihockey

Mit neun Meistertiteln ist Kloten-Dietlikon die Nummer 2 vor den Churerinnen (7) und hinter den Red Ants Winterthur (18), deren letzter Titel indes elf Jahre her ist. In den Superfinal-Entscheidungen zwischen Kloten-Dietlikon und Piranha Chur steht es nun 3:3.

Massgeblich für den Kantersieg der Zürcherinnen im sechsten Superfinal gegen die Bündner Rivalinnen war das Übergewicht im zweiten Block. Die Formation um die überragende Brigitte Mischler brachte die Qualifikationssiegerinnen früh in Führung und war in der Folge auch für die Tore bis zum 5:0 zu Beginn des Schlussdrittels sowie das 8:0 zuständig.

Die Frauen von Kloten-Dietlikon sind zum dritten Mal in Folge und zum neunten Mal insgesamt Schweizer Meister im Unihockey. Die Equipe von Trainer Thomas Appenzeller deklassierte im Superfinal in Kloten Piranha Chur 9:0 und sicherte sich das Double aus Meisterschaft und Cup.

