Gervonta Davis gewinnt gegen Ryan Garcia per technischem K.O. Bild: keystone

Davis gewinnt im «Kampf um die Rettung des Boxsports» gegen Garcia

Der US-Amerikaner Gervonta Davis und der Mexikaner Ryan Garcia gaben sich im Vorfeld ihres Kampfes verbal mächtig aufs Dach. Am Schluss beendet ein technisches K.O. das Box-Spektakel.

Gervonta Davis gegen Ryan Garcia – beide: ungeschlagene Boxern und Knockout-Spezialisten.

Ihren Kampf am Sonntag zelebrierten sie als ein Vermächtnis, einen «Kampf um die Rettung des Boxsports», wie es Garcias Promoter, Oscar De La Hoya, ausdrückte.

Am Schluss gewann in der ausverkauften T-Mobile-Arena in Las Vegas Davis (29-0, 27 KOs) mit einem TKO-Sieg über Garcia (23-1 mit 19 KOs). Es war genau so, wie Davis es bereits im April vorhergesagt hatte, als er prognostizierte, dass er Garcia in der «siebten oder achten Runde» ausschalten würde.

Der erste starke Moment des Kampfes kam in der zweiten Runde, als Davis Garcia mit einem massiven linken Gegenhaken zu Boden bracht. «Was für ein Raketenangriff von Davis», kommentierte Mauro Ranallo. Garcia hatte seine besten Momente des Kampfes in der fünften und sechsten Runde.

(yam)