Zugleich teilt die FIDE eine tiefe Besorgnis über den Schaden, den der Betrug dem Schachspiel zufügt. «Ob online oder am Brett – Betrug bleibt Betrug.» Der Weltverband habe in die Bildung einer Spezialistengruppe investiert, welche ausgeklügelte Präventivmassnahmen entwickelt hätten, die bei den Spitzenveranstaltungen bereits zur Anwendung gelangten.

Zuletzt verteidigte Carlsen 2021 in Dubai seinen Weltmeistertitel gegen Jan Nepomnjaschtschi. Bild: keystone

Mittlerweile hat sich auch der Weltverband FIDE zur Causa Neumann geäussert. Präsident Arkadi Dworkowitsch schrieb in einer Mitteilung: «Als Weltschachverband ist es unsere Pflicht, die Integrität des Spiels und sein Image zu schützen, und angesichts der Tatsache, dass der Vorfall immer weiter eskaliert, halten wir es für notwendig, einen Schritt nach vorne zu machen.»

Carlsen machte bislang den Eindruck, als wolle er nicht an die Geschichte des Aufstiegs eines Wunderknaben glauben. Stattdessen deutete er wiederholt an, dass hinter dem beinahe kometenhaften Aufstieg des 19-jährigen Amerikaners Hans Niemann wohl ein Schwindel stecke.

Direkt nach dem Sieg wollte Carlsen nichts zum Fall Niemann sagen, der die Schach-Welt seit Wochen in Atem hält. Er kündigte allerdings an, dass «in Kürze» mit einem Statement von ihm zu rechnen ist. Ausserdem sagte er: «Ich möchte generell, dass Betrug im Schach ernsthaft geahndet wird.»

Der 31-jährige Carlsen gewann am Sonntag ein Schachturnier, das weit über die Szene hinaus für Aufsehen sorgte. Denn beim Julius Bär Generation Cup hatte er die Vorrundenpartie gegen den aufstrebenden Hans Niemann gleich nach dem ersten Zug aufgegeben. In der Folge machten Betrugsvorwürfe gegen den Amerikaner die Runde.

Schach-Star Carlsen kündigt News im Niemann-Fall an und kassiert Rüffel vom Verband

Die Schach-Welt ist seit Wochen in Aufruhr. Magnus Carlsen wirft einem Kontrahenten zwischen den Zeilen Betrug vor. Der Weltmeister wird dafür vom Weltverband FIDE kritisiert – und stellt eine Erklärung in Aussicht.

