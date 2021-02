Sport

Roura nach 95 Tagen im Ziel

Alan Roura hat es geschafft. Nach 95 Tagen kehrte der Schweizer am Donnerstagabend bei der Weltumseglung Vendée Globe in den Ausgangshafen von Les Sables d’Olonne an Frankreichs Atlantikküste zurück.

Der Genfer erreichte Platz 17 unter 33 Skippern. Doch der Rang mutierte für den 27-Jährigen, der am 8. November mit Top-Ten-Ambitionen und der Hoffnung auf eine Rückkehr innert 80 Tagen gestartet war, zur Nebensache. Wegen der anhaltenden Probleme mit dem Kiel hatte Roura zum Jahreswechsel sogar ans Aufgeben gedacht. Aber er biss sich durch, rationierte die Nahrungsvorräte und beendete vier Jahre nach der achten auch die neunte Austragung der prestigeträchtigen Regatta.

Der Franzose Yannick Bestaven hatte das Nonstop-Rennen über rund 54'000 km in 80 Tagen als Sieger beendet. (sda)

