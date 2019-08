Sport

Kunstturnen: Simone Biles steht als erste Frau den Tripple-Double am Boden



Mit diesem Sprung schrieb Simone Biles gerade Turngeschichte

Die US-Starturnerin Simone Biles wird ihrer Leidenschaft nicht müde. Die 22-Jährige schrieb während mehreren Übungen diesem Wochenende erneut Geschichte.

Als erste Turnerin der Geschichte stand die fünffache Olympia-Siegerin bei der Bodenübung einen «Tripple-Double» – also einen Doppelsalto mit dreifacher Schraube – in einem Wettkampf. Schon in der Qualifikation bei den US-Kunstturnmeisterschaften stand sie den Sprung erstmals, allerdings noch mit Abzügen. Am späten Sonntagabend gelang ihr die Neuheit beinahe in Perfektion.

Bereits am Samstag hatte Biles der Turnwelt ein neues Kunststück gezeigt: Der Abgang vom Schwebebalken in einem doppelt gedrehten Doppelsalto.

Der Abgang vom Barren wird nach Biles benannt, sobald sie diesen an einem internationalen Wettkampf vorgeführt hat, heisst es in einer Pressemitteilung der Turnerin. Gegenüber der New York Times sagte Biles: «Ich glaube man sollte sich nie ausruhen, auch wenn man gewinnt und an der Spitze steht.»

Biles nutzte die Aufmerksamkeit in Kansas auch wieder, um auf die Missstände im US-Turnverband aufmerksam zu machen. Ihrer Meinung nach haben die Verantwortlichen den früheren Verbandsarzt Larry Nassar geschützt, obwohl er insgesamt 265 Sportlerinnen sexuell missbraucht hat.

