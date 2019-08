Mit diesem Sprung schrieb Simone Biles gerade Geschichte

Sport

Mit diesem Sprung schrieb Simone Biles gerade Sport-Geschichte

Die US-Starturnerin Simone Biles wird ihrer Leidenschaft nicht müde. Die 22-Jährige schrieb während einer Übung am Samstag erneut Geschichte.

Als erste Turnerin überhaupt gelang der fünffachen Olympia-Siegerin der Abgang vom Barren in einem doppelt gedrehten Doppelsalto. Das Kunststück führte sie an den US-Gymnastikmeisterschaften in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri vor.

Der Abgang vom Barren wird nach Biles benannt, sobald sie diesen an einem internationalen Wettkampf vorgeführt hat, heisst es in einer Pressemitteilung der Turnerin. Gegenüber der New York Times sagte Biles: «Ich glaube man sollte sich nie ausruhen, auch wenn man gewinnt und an der Spitze steht.»

(ohe)

